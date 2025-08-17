Új végállomása lesz a dunaújvárosi vonatoknak Budapesten

Az újításnak köszönhetően a Z42-es zónázó vonatok kibővített üzemidőben, óránként közlekednek Kőbánya-Kispest és Dunaújváros között. A vasúttársaság adatai szerint a Dunaújváros és Kelenföld közötti menetidő 24 perccel rövidül, így a vonatok naponta 16 alkalommal, alig több mint egy óra alatt érik el a fővárost. A korszerű FLIRT vonatoknak és a felújított pályaszakaszoknak köszönhetően a vonatok akár 160 km/órás sebességgel is haladhatnak - írja a MÁV vezérigazgatója a Facebook-oldalán.

A fővárosi végállomás is megváltozik:

a vonatok a Budapest-Déli pályaudvar helyett Kőbánya-Kispestről indulnak és oda is érkeznek.

Ezzel a módosítással a dél-pesti területek, valamint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a délnyugati települések közötti utazás átlagosan 30 perccel gyorsul.

Helygi Zsolt szerint az új menetrenddel javul az átszállási lehetőség a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, az M3-as metró, valamint a keleti országrész felé tartó vasúti járatok (Cegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Kecskemét, Szeged) felé.

Az utazók számára a vonatok egyenletes, óránkénti indulási időpontokat biztosítanak, ami megkönnyíti a tervezést.