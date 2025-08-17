ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.05
usd:
337.56
bux:
105146.55
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
fotó: Hegyi Zsolt Facebook-oldala
Nyitókép: Hegyi Zsolt Facebook-oldala

Új végállomása lesz a dunaújvárosi vonatoknak Budapesten

Infostart

A MÁV bejelentette, hogy szeptember 1-jétől új menetrend lép életbe, ami az ingázók számára gyorsabb és kényelmesebb utazást tesz lehetővé.

Az újításnak köszönhetően a Z42-es zónázó vonatok kibővített üzemidőben, óránként közlekednek Kőbánya-Kispest és Dunaújváros között. A vasúttársaság adatai szerint a Dunaújváros és Kelenföld közötti menetidő 24 perccel rövidül, így a vonatok naponta 16 alkalommal, alig több mint egy óra alatt érik el a fővárost. A korszerű FLIRT vonatoknak és a felújított pályaszakaszoknak köszönhetően a vonatok akár 160 km/órás sebességgel is haladhatnak - írja a MÁV vezérigazgatója a Facebook-oldalán.

A fővárosi végállomás is megváltozik:

a vonatok a Budapest-Déli pályaudvar helyett Kőbánya-Kispestről indulnak és oda is érkeznek.

Ezzel a módosítással a dél-pesti területek, valamint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a délnyugati települések közötti utazás átlagosan 30 perccel gyorsul.

Helygi Zsolt szerint az új menetrenddel javul az átszállási lehetőség a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, az M3-as metró, valamint a keleti országrész felé tartó vasúti járatok (Cegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Kecskemét, Szeged) felé.

Az utazók számára a vonatok egyenletes, óránkénti indulási időpontokat biztosítanak, ami megkönnyíti a tervezést.

Kezdőlap    Belföld    Új végállomása lesz a dunaújvárosi vonatoknak Budapesten

máv

vonat

ferihegy

menetrendváltozás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rókusfalvy Pál: a borfogyasztást ki kell emelni az egészséglobbiból

Rókusfalvy Pál: a borfogyasztást ki kell emelni az egészséglobbiból
Mértékadó személyiségek, borászok mellett orvosok, szakértők, közéleti személyiségek is csatlakoztak nyilatkozatukkal ahhoz a nyílt levélhez, amely a borkultúra érdekében született "Tiéd a mérték" címmel. A vállalkozás célja, hogy új alapokra helyezze a felelős borfogyasztás társadalmi megítélését, hangsúlyozza a borkultúra felbecsülhetetlen értékét, miközben elutasítja az öncélú alkoholfogyasztást.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, de akár jövő héten jöhet az újabb kör - Híreink az ukrán frontról

Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, de akár jövő héten jöhet az újabb kör - Híreink az ukrán frontról

Bár állítólag sok mindenről megegyeztek, áttörés, tűzszünet, konkrét megállapodások kihirdetése nélkül zárult a csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közt. Az egyeztetések jövő héten folytatódhatnak, amely akár Putyin és Zelenszkij első közös találkozóját jelentheti a 2022-es háború kitörése óta. A frontvonalon tovább tombolnak a harcok: Pokrovszk északi részén ellentámadásba lendültek az ukrán csapatok és sikerült az oroszokat visszaszorítani Veszele-Kucseriv Jar térségében, mindemellett Kosztyantynivkát szorongatják az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hihetetlen, miken kellett átmennie a fiatal teniszcsillagnak: már nem jár el egyedül sehova

Hihetetlen, miken kellett átmennie a fiatal teniszcsillagnak: már nem jár el egyedül sehova

Emma Raducanu megosztotta tapasztalatait a hírnévvel, a magánéletébe való folyamatos beavatkozással és a sportkarrierjét érintő kihívásokkal kapcsolatban

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer and European leaders to join Zelensky at White House meeting with Trump

Starmer and European leaders to join Zelensky at White House meeting with Trump

The Ukrainian president arrives in Brussels ahead of Ukraine talks co-chaired by the UK, France and Germany on Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 17. 14:18
Rókusfalvy Pál: a borfogyasztást ki kell emelni az egészséglobbiból, mert ez egy kulturális kérdés
2025. augusztus 17. 13:42
Fontos HÉV-átjárót zárnak le a jövő héten
×
×
×
×