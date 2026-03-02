ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök évértékelõ beszédét tartja a törvényhozás, a kongresszus két háza elõtt a washingtoni Capitoliumban 2026. február 24-én.
Nyitókép: MTI/AP/Pool The New York Times/Kenny Holston

Donald Trump: legfeljebb négy hét, és vége

Infostart / MTI

A decentralizált védelmi struktúrák azonban Irán számára lehetővé teszik teszik a háború tetszőleges elnyújtását.

Akár négy hétig is letarthat a konfliktus Iránnal - vélekedett vasárnap Donald Trump amerikai elnök, akit a Daily Mail című brit lap idézett.

Trump szerint eleve abból indultak ki, hogy nagyjából négy hétig fog tartani. Mint mondta, Irán egy nagy ország. „Négy hétbe fog telni, vagy kevesebbe” – tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy nyitott a további tárgyalásokra Iránnal, de nem tudta megmondani, hogy erre milyen hamar kerülhet sor. „Beszélni akarnak, de azt mondtam, hogy a múlt héten kellett volna tárgyalnotok, nem ezen a héten” – fogalmazott.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az X-en tett bejegyzésében arról írt, hogy Teherán bombázása ellenére nem csorbult Irán azon képessége, hogy háborút folytasson.

„Volt két évtizedünk, hogy tanulmányozhassuk az amerikai hadsereg kudarcait nyugati és keleti szomszédainknál” – közölte az iráni diplomácia vezetője az afganisztáni és iraki háborúkra utalva. Hozzátette, hogy ezekből levonták a megfelelő tanulságokat. A decentralizált védelmi struktúrák szerinte Irán számára lehetővé teszik teszik a háború tetszőleges elnyújtását.

donald trump

irán

háború

Donald Trump: legfeljebb négy hét, és vége

