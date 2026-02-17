ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 17. kedd Donát
Thumbtacks with visegrad group flags on red background. 3d illustration
Nyitókép: Getty Images

Szlovák külügyminiszter: a V4 együttműködés kulcsszerepet játszik Közép-Európa jövőjében

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
A gyorsan változó globális helyzet közepette továbbra is kulcsfontosságú a visegrádi országok, a V4 együttműködése – hangsúlyozta Juraj Blanár szlovák külügy- és európai ügyekért felelős miniszter a csoport megalakulásának 35. évfordulója alkalmából.

V4 Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország közös platformja, amely lehetővé teszi az álláspontok összehangolását a régióban és az Európai Unióban egyaránt. Juraj Blanár kiemelte: a jelenlegi geopolitikai helyzet gyors és összehangolt reakciókat követel, ezért a visegrádi országok közötti intenzívebb párbeszéd elengedhetetlen. „Közép-Európa egységes hangjának erősítése nemcsak a történelmi hagyomány folytatása, hanem konkrét lehetőség arra, hogy gyorsan és hatékonyan reagáljunk a kihívásokra” – mondta a szlovák tárcavezető. Hozzátette: rendkívül fontos, hogy a közép-európai régió hangját meghallják, és annak valódi politikai súlya legyen az európai döntéshozatalban.

A miniszter pozitív példaként említette, hogy a visegrádi országok korábban közösen léptek fel az ETS2 kibocsátási kvóták kereskedelmi rendszerének ügyében, és egységesen szorgalmazták annak bevezetésének elhalasztását. „Ez a hozzáállás rámutatott a V4 képességére, hogy egységes és konstruktív álláspontot alakítson ki az energetikai és környezetvédelmi politikák terén” – értékelte Blanár.

A szlovák diplomácia vezetője elmondta, hogy Szlovákia a közelgő soros elnöksége során erre az együttműködésre kíván építeni. Július 1-jétől Szlovákia veszi át a V4 soros elnökségét, és célja, hogy a csoport továbbra is hatékony platformként működjön az álláspontok egyeztetésére, és aktívan részt vegyen az európai politikák és a közös jövő alakításában.

A visegrádi együttműködés 1991. február 15-én jött létre a magyarországi Visegrádon, amikor Csehszlovákia, Magyarország és Lengyelország akkori vezetői aláírták az alapító nyilatkozatot. A csoport létrejötte a földrajzi közelségen, a történelmi tapasztalatokon és a kulturális, oktatási, tudományos, politikai és gazdasági kapcsolatokon alapul. Ma a V4 közel 65 millió embert fog össze, és célja, hogy a régió érdekeit közösen képviselje az európai politikai döntéshozatalban.

Juraj Blanár szerint a V4 szerepe a jövőben még hangsúlyosabb lehet, mivel a gyorsan változó világban a közép-európai országoknak egységesen kell fellépniük, hogy hatékonyan reagáljanak a kihívásokra, és biztosítsák régiójuk politikai és gazdasági súlyát Európában.

