Két év elteltével ugyanabban a kereszteződésben halt meg egy férfi, mint a felesége

Egy coloradói férfi ugyanabban a veszélyes útkereszteződésben halt meg, ahol csaknem két évvel korábban a felesége is életét vesztette egy balesetben. Gerry Goldberg azóta harcolt azért, hogy szereljenek fel közlekedési lámpát a veszélyes útszakaszon, de erőfeszítései nem értek célt, ami miatt sajnos ő is az életével fizetett.

Gerry Goldberg az unokatestvérével készült ebédelni március 2-án, amikor az autójába oldalról belehajtott egy másik jármű Greenwood Village egyik híresen veszélyes útkereszteződésében – írja a 24.hu egy helyi portál, a kbtx.com beszámolója alapján.

A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudták megmenteni az életét az orvosok.

Feleségét, Andie Goldberget ugyanebben a kereszteződésben gázolták halálra 2024 májusában.

A férfi tavaly ősszel indított petíciót annak érdekében, hogy a kereszteződésnél helyezzenek ki közlekedési lámpát.

Gerry Goldberg halála után a helyi önkormányzat szóvivője közölte: a közlekedési lámpa kihelyezésének ügyében még nem született döntés, de megígérte, hogy a hatóságok a jövőben többször járőröznek majd a veszélyes kereszteződés környékén.