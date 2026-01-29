ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.83
usd:
318.62
bux:
127890.41
2026. január 29. csütörtök Adél
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közzétett képen a V4-ek és az Egyesült Királyság csúcstalálkozójára érkező Orbán Viktor kormányfőt (b) fogadja Boris Johnson brit miniszterelnök (j) a londoni Lancaster House előtt 2022. március 8-án. A csúcstalálkozó fő témája az ukrajnai háború.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Oeconomus: ma már Magyarország tűnik a V4 vezető erejének, ehhez csatlakoznak további államok is

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A közép-európai régió és az Egyesült Államok együttműködésének lehetőségeiről szervezett konferenciát Washingtonban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány és az Americans for Tax Reform elnevezésű több évtizedes múltra visszatekintő intézet.

A V4-ek Ausztriával és Szlovéniával kiegészült tárgyalódelegációjának tagjai szerdán Washingtonban vitatták meg a közép-európai régió és az Egyesült Államok együttműködésének lehetőségeit.

BendarzsevszkijAnton, az európai delegációt szervező Oeconumus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az InfoRádióban elmondta: az elmúlt évtizedben egyértelműen Lengyelország volt a közép-európai régió kvázi képviselője az Egyesült Államok irányába, nagyon jó kapcsolatokat ápolt Washingtonnal, függetlenül attól, Joe Biden volt-e az elnök vagy első alkalommal Donald Trump.

„Többek között a NATO-ban betöltött szerepén és az amerikai védelmi beruházásokon keresztül; azonban ez most megváltozott. A PiS-kormány bukása 2023-ban, valamint Trump visszatérése a Fehér Házba azt eredményezte, hogy

a jelenlegi lengyel vezetéssel Donald Trump nem ápol jó viszonyt, és Lengyelország helyét az elmúlt egy év eseményei alapján Magyarország váltotta fel”

– hangsúlyozta.

Bendarzsevszkij Anton arról is beszélt, hogy az amerikai kapcsolatok erősítése milyen hatással lehet a V4-régió fejlődésére.

„E kapcsolatok további kiaknázása egyértelműen amerikai befektetéseket hozhat ebbe a régióba, bevonzhatja a tőkét, vonzóvá teheti az Egyesült Államok számára a közép-európai országokat, hiszen egészen más, mint ahogy az előző amerikai adminisztráció alatt egy befektető megkérdezte a saját csatornáin keresztül az amerikai külügy véleményét a befektetési lehetőségekről adott esetben Szlovákiába vagy Magyarországra, akkor valószínűleg lebeszélték volna őket. És egészen más a helyzet most, amikor az Egyesült Államok fel is bátorítja az esetleges amerikai befektetőket. Tehát

nagy a várakozás, hogy a következő három év Trump-elnökségének a folytatása alapvetően sok lehetőséget tartogathat a régió számára,

illetve ami még potenciális lehetőségnek tűnhet, az orosz-ukrán háború lezárása, és az a szerep, amit esetleg a V4-országok betölthetnek a továbbiakban” – mutatott rá.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatójának reményei szerint a következő hónapokban a V4+ európai tagállamok fővárosaiban folytatódhatnak az egyeztetések az Egyesült Államok képviselőivel, de a tervek között szerepel egy kutató-elemző kiadvány publikálása is.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Oeconomus: ma már Magyarország tűnik a V4 vezető erejének, ehhez csatlakoznak további államok is

v4

oeconomus

americans for tax reform

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Zsolt a vízilabda-Eb után: látható volt egyfajta fejlődés a két világverseny között
Aréna

Varga Zsolt a vízilabda-Eb után: látható volt egyfajta fejlődés a két világverseny között
Kudarc vagy siker, esetleg mindkettő a belgrádi Eb-ezüst? Fel lehet-e készülni arra, hogy tizenkétezren üvöltenek a medence partján minden magyar támadásnál, a hazaiaknak szurkolva? Mekkora a stáb szerepe egy válogatottnál? Változhat-e a keret, visszatérhetnek-e akár világbajnokok 2026 későbbi feladataira? Minderről beszélt Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, olimpiai bajnok az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

24 gólós siker után Eb-középdöntős a női válogatott

Gálik Zoltán: a brit–kínai közeledés most még inkább csak óvatos puhatolózás

Gálik Zoltán: a brit–kínai közeledés most még inkább csak óvatos puhatolózás

Hszi Csin-ping kínai elnök Pekingben fogadta Keir Starmer brit miniszterelnököt. A Budapesti Corvinus Egyetem docense szerint egyelőre nincs szó jelentős kereskedelmi szerződésről, viszont a nyitással stabilizálható, esetleg erősíthető a jelenlegi gazdasági kapcsolat.
 

A brit kormányfő Pekingben van, de nem léphet Donald Trump tyúkszemére

Szakértő: Kínának nem jön rosszul, hogy Amerika egyik legontosabb szövetségese akar bizniszelni vele

VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.30. péntek, 18:00
Gyulay Zsolt
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elindult a próbagyártás a BYD-üzemben

Elindult a próbagyártás a BYD-üzemben

Elindult a próbagyártás a szegedi BYD-gyárban január 19-én – jelentette be Botka László polgármester egy csütörtöki nyilvános beszélgetésen. A kínai autógyártó már 960 embert foglalkoztat, akiknek mintegy hetven százaléka magyar munkavállaló. A városvezető arról is beszámolt, hogy Szeged idei költségvetése 117 milliárd forint lesz, amelyből 18 milliárd forint uniós támogatásból származik - tudósított a Telex.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gépipari húzóerő és erősödő forint formálta a decemberi külkereskedelmet

Gépipari húzóerő és erősödő forint formálta a decemberi külkereskedelmet

Decemberben 333 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 3,8%-kal, a behozatalé 7,9%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's border tsar suggests possible drawdown in Minneapolis if officials 'co-operate'

Trump's border tsar suggests possible drawdown in Minneapolis if officials 'co-operate'

Tom Homan has been deployed after two people were shot dead by federal agents in the city in less than a month.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 29. 19:35
Szakértő: Kínának nem jön rosszul, hogy Amerika egyik legontosabb szövetségese akar bizniszelni vele
2026. január 29. 19:23
Alice Weidel szerint súlyos hibát követ el a Merz-kormány
×
×
×
×