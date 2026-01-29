Oeconomus: ma már Magyarország tűnik a V4 vezető erejének, ehhez csatlakoznak további államok is

A V4-ek Ausztriával és Szlovéniával kiegészült tárgyalódelegációjának tagjai szerdán Washingtonban vitatták meg a közép-európai régió és az Egyesült Államok együttműködésének lehetőségeit.

BendarzsevszkijAnton, az európai delegációt szervező Oeconumus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az InfoRádióban elmondta: az elmúlt évtizedben egyértelműen Lengyelország volt a közép-európai régió kvázi képviselője az Egyesült Államok irányába, nagyon jó kapcsolatokat ápolt Washingtonnal, függetlenül attól, Joe Biden volt-e az elnök vagy első alkalommal Donald Trump.

„Többek között a NATO-ban betöltött szerepén és az amerikai védelmi beruházásokon keresztül; azonban ez most megváltozott. A PiS-kormány bukása 2023-ban, valamint Trump visszatérése a Fehér Házba azt eredményezte, hogy

a jelenlegi lengyel vezetéssel Donald Trump nem ápol jó viszonyt, és Lengyelország helyét az elmúlt egy év eseményei alapján Magyarország váltotta fel”

– hangsúlyozta.

Bendarzsevszkij Anton arról is beszélt, hogy az amerikai kapcsolatok erősítése milyen hatással lehet a V4-régió fejlődésére.

„E kapcsolatok további kiaknázása egyértelműen amerikai befektetéseket hozhat ebbe a régióba, bevonzhatja a tőkét, vonzóvá teheti az Egyesült Államok számára a közép-európai országokat, hiszen egészen más, mint ahogy az előző amerikai adminisztráció alatt egy befektető megkérdezte a saját csatornáin keresztül az amerikai külügy véleményét a befektetési lehetőségekről adott esetben Szlovákiába vagy Magyarországra, akkor valószínűleg lebeszélték volna őket. És egészen más a helyzet most, amikor az Egyesült Államok fel is bátorítja az esetleges amerikai befektetőket. Tehát

nagy a várakozás, hogy a következő három év Trump-elnökségének a folytatása alapvetően sok lehetőséget tartogathat a régió számára,

illetve ami még potenciális lehetőségnek tűnhet, az orosz-ukrán háború lezárása, és az a szerep, amit esetleg a V4-országok betölthetnek a továbbiakban” – mutatott rá.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatójának reményei szerint a következő hónapokban a V4+ európai tagállamok fővárosaiban folytatódhatnak az egyeztetések az Egyesült Államok képviselőivel, de a tervek között szerepel egy kutató-elemző kiadvány publikálása is.