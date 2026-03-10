ARÉNA - PODCASTOK
Idegsejtek, azaz neuronok egy mikroszkóppal készült felvételen.
Nyitókép: Unsplash

Így játszik Doomot kétszázezer mesterséges idegsejt

Infostart

Korábban is előfordult már, hogy furcsa eszközökön játszották kutatók az kilencvenes évek klasszikus akciójátékát, a mostani kísérlet azonban mindet felülmúlja, ugyanis kétszázezer laboratóriumi körülmények között előállított emberi idegsejtnek tanították meg, hogyan aprítsanak virtuális démonokat.

Izgalmas kísérletet mutatott be az ausztrál Cortical Labs: egy olyan biológiai számítógépet, amelyik Doom játékot játszik. Az FPS akciójáték-klasszikus működtetéséhez 200 ezer élő, bőrből és vérsejtekből származó emberi neuront integráltak egy mikrochipre – írja a hvg.hu.

A csapat nem először hívja fel magára a figyelmet, 2022-ben ugyanis hasonló módon tanítottak meg neuronokat pingpongot játszani. A felhasználók ezt követően ostromolták meg őket a kérdéssel, hogy képesek lennének-e a Doomot is megtanítani nekik.

Mint írják, a játék óriási kihívást jelentett, ugyanis az összetett labirintusok, ellenségek és fegyverek jóval bonyolultabbá teszik, mint a klasszikus Pong. A kutatók azonban sikerrel jártak, és a videón is látható játékban a 200 ezer neuron irányítja a játékos karaktert.

A háttérben a startup cipősdoboz méretű, CL1 nevű, úgynevezett „wetware”, biológiai komputere áll, ami tulajdonképpen szilíciumchipekre ültetett, laborban tenyésztett emberi neuronok hálózata. Ezek a sejtek – akárcsak az emberi agyban – elektromos impulzusok segítségével kommunikálnak, és képesek alkalmazkodni a kapott ingerekhez.

A kutatók a játék egy leegyszerűsített formáját csatlakoztatták a neuronokhoz úgy, hogy a vizuális információkat elektromos mintázatokká alakították, amelyeket a sejtek „érzékelnek”. A neuronok válaszjeleiből pedig mozgásparancs lesz: fordulás, lövés, navigáció. Ez azonban nem előre programozott viselkedés: a sejtek visszacsatolást kapnak, és ha „rosszul” reagálnak, kaotikusabb inger érkezik, ha pedig „jobban”, akkor strukturáltabb. A rendszer így a jutalmazásos tanuláshoz hasonló mechanizmust valósít meg.

Félreértés ne essék: nem az a kísérlet célja, hogy neuronokkal helyettesítsék a számítógép-chipeket, hanem hogy megértsék, miként lehet biológiai rendszereket számítási feladatokra használni.

