Ki csinál ilyet? Szürreális jelenet az M1-esen – videó

A Bp-i Autósok olvasója által beküldött felvétel a sztráda Fejér vármegyei szakaszán készült, ahol egy autós egyszerűen átrendezte a terelőelemeket, hogy egy másik sávban folytathassa az útját – vélhetően, hogy gyorsabban haladon.

A kockázatos és szabálytalan manőver azonban teljesen fölöslegesnek bizonyult, mert idővel a két sáv ugyanoda vezetett, ráadásul a gyorsabbnak tűnő is bedugult.

A videó második részében egy egészen különös kanyarodás látható Kecskeméten, ami szintén teljesen értelmetlen volt.