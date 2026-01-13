ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.1
usd:
332.06
bux:
0
2026. január 13. kedd Veronika
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Jelszóbotrány az Instagram körül: rengeteg felhasználó lehet érintett

Infostart

Az utóbbi napokban több felhasználó is kaphatott olyan e-mailt, amiben az Instagram azt kéri, állítsa be újra a jelszavát. A dolog egy adatszivárgáshoz kapcsolódhat.

Ha a napokban minden különösebb előzmény nélkül önt is arra kérte az Instagram, hogy állítson be a fiókjához új jelszót, akkor nincs a dologgal egyedül – a hétvégén ugyanis tömegével kérte erre a felhasználókat a platform – írja a hvg.hu.

A víruskereső szoftvereket gyártó Malwarebytes szerint a háttérben egy adatvédelmi incidens áll, amely során

17,5 millió felhasználó érzékeny adatai kerültek ki az internetre.

A cég szerint a szivárgás során felhasználónevek, lakcímek, telefonszámok, e-mail-címek és egyéb információk kerültek nyilvánosságra, amelyek már a sötét weben is megvásárolhatók. Az Instagram azonban állítja: nem történt incidens, a felhasználói fiókok biztonságban vannak.

A Malwarebytes egy ügyfeleinek küldött e-mailben megjegyezte, hogy a szokásos sötét webes vizsgálata során fedezte fel a behatolást, és hogy az egy 2024-es potenciális incidenshez kapcsolódik. A bejelentett incidens után a felhasználók több e-mailt is kaptak a platformtól, hogy állítsák be újra a jelszavukat.

A Malwarebytes szerint a kiszivárgott információk komolyabb támadásokhoz vezethetnek: adathalász üzeneteket küldhetnek az érintetteknek, de akár el is lophatják a fiókjukat. Válaszul az Instagram az X-en közzétette, hogy a felhasználók figyelmen kívül hagyhatják a jelszó visszaállítására vonatkozó legutóbbi e-maileket.

Az Instagram azt is megjegyezte: kijavított egy olyan hibát, amely lehetővé tette, hogy egy harmadik fél jelszó-visszaállítási kérelmet küldjön a felhasználóknak. Ugyanakkor a cég állítja: nem történt adatszivárgás, és a fiókok biztonságban vannak.

Kezdőlap    Tech    Jelszóbotrány az Instagram körül: rengeteg felhasználó lehet érintett

adatlopás

instagram

e-mail

jelszó

adatszivárgás

dark web

meta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nemzeti Sport Gála - Kós Hubert a férfi, Márton Luana a női győztes

Nemzeti Sport Gála - Kós Hubert a férfi, Márton Luana a női győztes

A férfiaknál Kós Hubert világbajnok úszót, a nőknél Márton Luana világbajnok tekvondóst választotta meg a 2025-ös év sportolójának a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ).
 

Szoboszlai Dominik egy bombát is tartogatott hétfő estére, nézze meg!

Berúgott egy hatalmasat a budapesti gálázóknak Szoboszlai Dominik - videó

Csillagok gálája: Kapu Tibor is különleges partnerrel érkezett - fotók

VIDEÓ
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.13. kedd, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy évtizede nem történt ennyire riasztó dolog az EU-ban – riadót fújtak Brüsszelben

Egy évtizede nem történt ennyire riasztó dolog az EU-ban – riadót fújtak Brüsszelben

Az Európai Bizottság friss, még nem véglegesített jelentéstervezete szerint az uniós belső kereskedelem 2024-ben érdemben lassult. Erre közel egy évtizede nem volt példa, és aggasztó gazdasági folyamatokra utal az EU-ban. A legnagyobb bajt a tagállami szabályozások különbözősége jelenti – derül ki a Financial Times cikkéből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadta a figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat: kemény fordulat jön az időjárásban, erre kell készülni

Kiadta a figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat: kemény fordulat jön az időjárásban, erre kell készülni

A nappali csúcshőmérséklet széles skálán, mínusz 8 és plusz 7 fok között alakul.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump briefed on military and covert options for Iran, sources say

Trump briefed on military and covert options for Iran, sources say

The US president also imposes a 25% tariff on countries that "do business" with Tehran, while Iran's foreign minister says his country is "ready for war".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 13. 07:14
Hol várható ónos eső a következő egy-két órában? Térkép
2026. január 13. 07:03
Ónos eső, havazás, narancs riasztások – mutatjuk, hogyan indult az időjárásilag kétarcú kedd Magyarországon
×
×
×
×