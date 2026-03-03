Szakértő: ezek az Otthon Start tipikus buktatói

Elég sokrétű problémahalmazzal lehet találkozni mostanában a piacon az Otthon Start kapcsán – mondta el az InfoRádióban Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője.

Mint kifejtette, „elég szigorúak” a feltételek, hiszen meg kell felelnie az ingatlannak a lakhatási igényeknek, illetve fontos a jogi rendezettsége, az értékbecslése és a négyzetméterár-számítása is. Emellett a vételárkorlátba is be kell, hogy férjen.

Sokfelé el lehet vérezni, ha az ember felkészületlenül ír alá egy adásvételi szerződést

– fogalmazott Garam Dániel.

Még mindig sokan vannak, akik úgy mondanak igent egy adásvételre, hogy nem nézték meg a tulajdoni lapot vagy a térképmásolatot, és akkor derül ki a probléma, amikor már az értékbecslési szakaszban van az ingatlan. A jogszabály meghatározza, hogy az adásvételi szerződés és az értékbecslő által megállapított érték nem térhet el 20 százaléknál nagyobb arányban, ez lefelé és felfelé is igaz – tette hozzá a hitelszakértő.

Kiemelte, hogy nagyon fontos a lakások esetében megtekinteni a tulajdoni lapot. A bankok olyan ingatlant nem fognak például finanszírozni, amelyiken végrehajtás van. Az is megakaszthatja a folyamatot, ha a tulajdoni lapon például egy régen elhunyt tulajdonos van, akit nem töröltek róla. Házak esetében a térképmásolat nagyon fontos, ugyanis azon minden felépítménynek jelen kell lennie, amely fizikailag ott van a telken. Amennyiben ezek nincsenek rajta, vagy nem úgy vannak rajta, mint a valóságban, akkor az is meg tudja akasztani a bírálati folyamatot.

Ha nincsen felrajzolva a melléképület vagy a garázs, akkor annak az értékét nem fogják figyelembe venni

– hívta fel a figyelmet Garam Dániel. Hozzátette, olyan extrém eset is előfordulhat, hogy az értékbecslő egy forintban állapítja meg az ingatlan értékét, mivel van rajta egy jogilag nem rendezett felépítmény.

Az Otthon Start rendelete rögzíti, hogy az ingatlanvásárlás maga 10 százalékos önerővel finanszírozható, amennyiben az adós, illetve adóstársak nem rendelkeznek, és korábban sem rendelkeztek lakásban 50 százalékot elérő tulajdoni hányaddal. A másik opció az, ha kizárólag olyan lakástulajdonnal rendelkeznek, vagy rendelkeztek, amely a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal terhelt. Ebből a szempontból az öröklés számít, de ez nem jelenti automatikusan azt, hogy 90 százalékos finanszírozással megoldható az ingatlan, hiszen a bankoknak is van saját belső szabályzata – tette hozzá.

Garam Dániel hangsúlyozta, hogy az ingatlan elhelyezkedése például nem minden településen elegendő ahhoz, hogy 10 százalékos önerővel legyen finanszírozva. A kisebb vidéki települések nagy része kiesik ebből a körből, illetve bankonként is eltérőek a szabályok. Új nézőpont a banki bírálati szempontból az ingatlan energetikai minősítése. Még ha egy kisebb településen finanszírozható is lehetne 10 százalékos önerővel egy ingatlan, ha az energetikai besorolása nem az adott banki előírásnak megfelelő, akkor nagyobb önerőt vár majd el a bank.