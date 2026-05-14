Nem úszta meg szárazon – patakba hajtott az önvezető autó

Komoly problémába futott bele a Waymo. A Google anyacégéhez, az Alphabethez tartozó önvezetőautó-cég közel 3800 robottaxit hív vissza, miután egyik járművük egy elárasztott útszakaszon egy patakba hajtott Texasban – írta meg a hvg.hu.

Az incidens április 20-án történt San Antonióban, heves esőzés közben. Az önvezető autó üresen közlekedett, nem ismerte fel, hogy az út járhatatlanná vált a víz miatt, és nagy sebességgel belehajtott az árvízbe.

A Waymo cég szerint az autók érzékelik a veszélyesnek tűnő vízmennyiséget, de bizonyos helyzetekben csak lassítanak, és nem állnak meg teljesen. A cég már dolgozik a javításon – teszik hozzá a cikkben.

Emellett megemlítik, hogy nemrég egy önvezető autó elütött egy gyereket egy iskola közelében, ezt is vizsgálják a hatóságok.