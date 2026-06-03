Megoldás született a rejtélyes iPhone-hibára

Az elmúlt hetekben számos iPhone-tulajdonos számolt be arról, hogy a 17-es széria egyes modelljei, valamint az iPhone Air készülékek teljes lemerülés után nem voltak hajlandók újraindulni. Az érintettek hiába csatlakoztatták telefonjukat töltőre, a kijelző hosszú percekig fekete maradt, a készülék pedig nem reagált semmilyen parancsra.

A 9to5Mac beszámolója szerint még a hardveres újraindítást végző gombkombináció sem segített, és sok esetben kizárólag a MagSafe vezeték nélküli töltés tudta ismét működésre bírni a több százezer forintos mobilokat.

Bár az Apple hivatalosan hosszú ideig nem reagált a panaszokra, a háttérben már dolgozott a hiba elhárításán. A vállalat június 1-jén kiadta az iOS 26.5.1 frissítést, amely a töltési problémák javítását célozza. Az update nem érhető el minden felhasználó számára: a cég tájékoztatása szerint csak azok kapják meg, akiknek készülékét érintette a hiba.

Az Apple szerint a problémával csupán „kevés felhasználó” találkozott, az érintettek pedig a Beállítások – Általános – Szoftverfrissítés menüpontban ellenőrizhetik, hogy elérhető-e számukra az iOS 26.5.1 – írja a hvg.hu.