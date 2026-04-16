Megkezdheti robotaxi-forradalmát az Uber

Az Uber több mint 10 milliárd dolláros robotaxi-stratégiája alapjaiban alakíthatja át a cég működését és a teljes fuvarmegosztó piacot, miközben a mesterséges intelligencia új lendületet ad a vezető nélküli autók elterjedésének – írja a Financial Times cikke nyomán a Portfolio.

Eszerint az Uber több mint 10 milliárd dollárt költene arra, hogy

több ezer önvezető járművet vásároljon,

valamint részesedést szerezzen ezek fejlesztésében.

Ez éles fordulat a korábbi, eszközmentes működési modelljéhez képest. A lépés célja, hogy ne maradjon le a gyorsan formálódó robotaxi-piacról, amely alapjaiban írhatja át a fuvarmegosztás jövőjét.

Eddig az volt a vállalat fő iránya, hogy nem birtokolja a járműveket, hanem platformként köti össze az utasokat a sofőrökkel.

Most azonban egyre inkább abba az irányba mozdul, hogy közvetlenül is jelen legyen a technológiában és a flottában, így biztosítva, hogy a vezető nélküli autók elterjedése ne szorítsa ki a piacról.

A pénzügyi szaklap szerint a teljes csomagból több mint 2,5 milliárd dollár mehet közvetlen befektetésekre, míg több mint 7,5 milliárd dollárt fordíthatnak robotaxi flották kiépítésére a következő években. Emellett ezek az együttműködések feltételekhez kötöttek, tehát a partnereknek konkrét technológiai és bevezetési mérföldköveket kell teljesíteniük.

Az Uber stratégiája az, hogy egyfajta piactérré váljon a különböző robotaxi-üzemeltetők számára. Ennek érdekében széles körben épít partnerségeket az iparágban, többek között a Baidu, a Rivian és a Lucid Motors vállalatokkal. A tervek szerint 2028-ig legalább 28 városban jelenhetnek meg ezek a szolgáltatások.