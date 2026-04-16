ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.03
usd:
307.42
bux:
0
2026. április 16. csütörtök Csongor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy Uber taxi egy belvárosi utcán.
Nyitókép: Pexels

Megkezdheti robotaxi-forradalmát az Uber

Infostart

Az Uber több mint 10 milliárd dolláros robotaxi-stratégiája alapjaiban alakíthatja át a cég működését és a teljes fuvarmegosztó piacot, miközben a mesterséges intelligencia új lendületet ad a vezető nélküli autók elterjedésének – írja a Financial Times cikke nyomán a Portfolio.

Eszerint az Uber több mint 10 milliárd dollárt költene arra, hogy

  • több ezer önvezető járművet vásároljon,
  • valamint részesedést szerezzen ezek fejlesztésében.

Ez éles fordulat a korábbi, eszközmentes működési modelljéhez képest. A lépés célja, hogy ne maradjon le a gyorsan formálódó robotaxi-piacról, amely alapjaiban írhatja át a fuvarmegosztás jövőjét.

Eddig az volt a vállalat fő iránya, hogy nem birtokolja a járműveket, hanem platformként köti össze az utasokat a sofőrökkel.

Most azonban egyre inkább abba az irányba mozdul, hogy közvetlenül is jelen legyen a technológiában és a flottában, így biztosítva, hogy a vezető nélküli autók elterjedése ne szorítsa ki a piacról.

A pénzügyi szaklap szerint a teljes csomagból több mint 2,5 milliárd dollár mehet közvetlen befektetésekre, míg több mint 7,5 milliárd dollárt fordíthatnak robotaxi flották kiépítésére a következő években. Emellett ezek az együttműködések feltételekhez kötöttek, tehát a partnereknek konkrét technológiai és bevezetési mérföldköveket kell teljesíteniük.

Az Uber stratégiája az, hogy egyfajta piactérré váljon a különböző robotaxi-üzemeltetők számára. Ennek érdekében széles körben épít partnerségeket az iparágban, többek között a Baidu, a Rivian és a Lucid Motors vállalatokkal. A tervek szerint 2028-ig legalább 28 városban jelenhetnek meg ezek a szolgáltatások.

Kezdőlap    Külföld    Megkezdheti robotaxi-forradalmát az Uber

személyszállítás

önvezető autó

mesterséges intelligencia

robotaxi

ube

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a vasárnapi győzelmi beszédében számos közjogi méltóság lemondását követelte, de azt is bejelentette, hogy kormányával két ciklusban maximalizálnák a kormányfői megbízatást. Az InfoRádió ezek jogi és alkotmányos hátteréről kérdezte Stánicz Péter alkotmányjogászt.
 

VIDEÓ
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.16. csütörtök, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy fordulat jöhet a háborúban: elképesztő mennyiségű orosz drón szabadulhat Ukrajnára

Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara információi szerint Oroszország jelentősen növelné a dróngyártó kapacitását 2026-ban – írja az RBK.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Földrengés a horvát határ közelében: a lakosság is érezhette a földmozgást

Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében csütörtökre virradó éjjel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Migrants making false domestic abuse claims to stay in UK, BBC investigation finds

In the third part of an undercover investigation, the BBC reveals how rules aimed at protecting abuse victims are being exploited.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 16. 07:25
Sárkánycsempészeket vettek őrizetbe
2026. április 16. 05:36
Elon Musk nem kegyelmez: megnyesi a kattintásvadász tartalmak bevételét
×
×