Jön az utolsó, még ember által vezethető Tesla

Elon Musk és a Tesla már az önvezető autókra koncentrál, de előtte még piacra dobnak egy új Roadster modellt, ami várhatóan az utolsó lesz, amit még emberek vezethetnek – írja a hvg.hu.

A vállalat célja hosszú távon egy teljesen autonóm, különböző méretű és teljesítményű modellekből álló portfólió kialakítása. Az említett Roadster megjelenését eredetileg 2020-ra tervezték, de még mindig tervezési fázisban van. Elon Musk szerint több tesztre és validációra lesz még szükség, hogy hiba nélkül tudják bemutatni, de a vezérigazgató megígérte, az új autó az egyik legizgalmasabb modelljük lesz.

A Tesla ugyanakkor már a jövőre is gondol, egyre inkább előtérbe kerülnek az önvezető technológiák és a robottaxi-koncepciók.

Ilyen modell például a kormány és pedálok nélküli Cybercab. A vállalat idei beruházásai meghaladhatják a 25 milliárd dollárt, főként mesterséges intelligenciára, robotikára és autonóm rendszerekre fordíthatják a forrásokat.

Elon Musk ezzel együtt elismerte, hogy a teljesen felügyelet nélküli önvezetés jelenleg még nem megvalósítható. Mint mondta,

a rendszer továbbra is nehezen kezeli a bonyolult kereszteződéseket, a kiszámíthatatlan forgalmat vagy a rossz időjárási körülményeket.

A következő, teljes mértékben mesterséges intelligenciára épülő verzió legkorábban az év végén jöhet ki, addig az autonóm vezetés korlátozott, kísérleti jelleggel működik.