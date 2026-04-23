Infostart.hu
eur:
365.66
usd:
312.61
bux:
136308.24
2026. április 23. csütörtök Béla
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Egy fénykép a Földről, a Hold felszínéről fotózva.
Nyitókép: Unsplash

Fantasztikus videót közölt az Artemis II kapitánya a „földnyugtáról”

Infostart

Nem mindennapi látvány, ahogy a Föld alábukik a Hold horizontja mögött. Ráadásul Reid Wiseman kapitány nem profi felszereléssel, hanem egy szimpla okostelefonnal készítette a felvételt.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, gyönyörű fotókat közölt a NASA, amiket az Artemis II holdmisszó tagjai készítettek, miközben minden korábbinál távolabb kerültek az anyabolygótól és megkerülték a Holdat.

Ez azonban még nem volt minden, ugyanis Reid Wiseman, az Artemis II parancsnoka is közzétett egy videót, amin az látható, ahogy a Föld lenyugszik a Hold túloldalán – írja az Engadget cikke nyomán a hvg.hu.

További különlegessége a videónak, hogy nem egy professzionális kamerával készült, mint a korábbiak, hanem egy mobillal – nevesül egy iPhone 17 Pro Max készülékkel. „Alig láttam a Holdat a dokkolóajtó ablakán keresztül, de az iPhone tökéletes méretű volt, hogy elkapja a kilátást onnan nézve” – magyarázza X-posztjában a parancsnok. A felvétel 8x-os zoommal készült, és nem lett utólagosan módosítva.

A tech-szaklap megjegyzi, legutóbb 54 éve láthatta az ember a „földnyugtát”, akkor az Apollo-17 küldetés során.

Kezdőlap    Tudomány    Fantasztikus videót közölt az Artemis II kapitánya a „földnyugtáról”

videó

űrkutatás

nasa

föld

hold

holdmisszió

artemis-2

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Többéves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre piaci sikere van a rövidesen megalakuló Magyar Péter-kormánynak – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Beke Károly.
 

VIDEÓ
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.23. csütörtök, 18:00
Szabó Norton
fizikus, csillagász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orbán Viktor a vétóig sem jutott, Magyar Péter meghatározhatja 800 000 milliárd forintnyi EU-pénz sorsát

Ugyan az Európai Unió többéves pénzügyi keretét (MFF) tipikusan az utolsó pillanatig tárgyalják, a tagállamokat tömörítő Tanácsot vezető António Costa még az év vége előtt tető alá szeretné hozni a 2028-ban induló ciklus költségvetését. Nem véletlen az igyekezet, hiszen az elnök úgy látja, hogy a 2027-ben esedékes választások előtt nagyobb esély lesz konszenzust találni arra, hogy az EU olyan prioritásokra fordítsa a közös pénzeket, amelyek a szövetség stratégiai helyzetét is javíthatják. Magyar Péter eddig keveset nyilatkozott a strukturálisan is újragondolt MFF-tervezetről, de könnyen kulcstényezővé válhat ez is az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennel folytatott tárgyalások során.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország

Az uniós elvárások között szerepelnek jogi reformok, intézményi változtatások és a közpénzek felhasználásának szigorúbb ellenőrzése.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says 'no time frame' on ending war with Iran, as Tehran says reopening Strait of Hormuz 'not possible'

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 23. 06:12
Megoldódhat az Ararát-hegy bibliai időkig visszanyúló rejtélye
2026. április 22. 21:00
Szomorú döntés született a Voyager–1 űrszonda kapcsán
×
×