Fantasztikus videót közölt az Artemis II kapitánya a „földnyugtáról”

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, gyönyörű fotókat közölt a NASA, amiket az Artemis II holdmisszó tagjai készítettek, miközben minden korábbinál távolabb kerültek az anyabolygótól és megkerülték a Holdat.

Ez azonban még nem volt minden, ugyanis Reid Wiseman, az Artemis II parancsnoka is közzétett egy videót, amin az látható, ahogy a Föld lenyugszik a Hold túloldalán – írja az Engadget cikke nyomán a hvg.hu.

Only one chance in this lifetime…



Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c — Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026

További különlegessége a videónak, hogy nem egy professzionális kamerával készült, mint a korábbiak, hanem egy mobillal – nevesül egy iPhone 17 Pro Max készülékkel. „Alig láttam a Holdat a dokkolóajtó ablakán keresztül, de az iPhone tökéletes méretű volt, hogy elkapja a kilátást onnan nézve” – magyarázza X-posztjában a parancsnok. A felvétel 8x-os zoommal készült, és nem lett utólagosan módosítva.

A tech-szaklap megjegyzi, legutóbb 54 éve láthatta az ember a „földnyugtát”, akkor az Apollo-17 küldetés során.