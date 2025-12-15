Úgy tűnik, új csúcsragadozó telepedett meg Magyarországon, nagyon kellemetlen

Az amerikai nyérc, egy új invazív csúcsragadozó terjed észrevétlenül Magyarországon: már a Szigetközt is elfoglalta – olvasható a Pénzcentrumon. Ez az állat Európa-szerte már súlyos károkat okozott az ökoszisztémában, megfigyelései száma robbanásszerűen nő a Szigetközben.

Úgy tűnik, új állatunk van.

A kutatók szerint az amerikai nyérc – amelyet eredetileg európai szőrmefarmokra hurcoltak be – mára önjáró módon kezdett terjedni itthon is.

A Természetvédelmi Közleményekben megjelent egyik tanulmányra hivatkozó cikk szerint az első vadon élő magyar példányt még 1988-ban észlelték Békés vármegyében, aztán évtizedekig semmi. Az elmúlt években azonban valami megváltozott.

A kutatók 22 helyben lakót, horgászt, természetjárót és vízparti dolgozót kérdeztek ki, akik összesen 51 megfigyelést jelentettek. Rengeteg fotó is készült.

Az amerikai nyérc jóval agresszívabban terjed, mint az európai rokona, amely viszont itthon már nincs.

Bármit megeszik,

jól úszik,

bárhol tud vadászni, vízen is,

gyorsan öl,

konkurál a görénnyel és a vidrával,

gyorsan szaporodik.

Ausztria és Szlovákia felől úszhattak be Magyarországra, de Románia felől is várható a felbukkanása.

Érdekesség, hogy az amerikai nyérc nem védett, ugyanakkor nem is vadászható, vagyis klasszikus vadgazdálkodási eszközökkel nem lehet visszaszorítani. A kutatók szerint viszont más állománykezelési módszerekkel – csapdázással, befogással – jelenleg is lehetséges a kontroll, elvileg.