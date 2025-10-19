ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 19. vasárnap Nándor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Országgyûlés Sajtóirodája által közreadott képen Kövér László, az Országgyûlés elnöke (b) megbeszélést folytat Vo Van Minh-nel, Ho Si Minh város Népi Tanácsának elnökével Ho Si Minh városban 2025. október 18-án.
Nyitókép: Az Országgyûlés Sajtóirodája

Kövér László fejet hajtott Vietnamban egy magyar tudós előtt

Infostart / MTI

A kelet- és magyarságkutató nyelvtudós, a tibetológia megalapítója, a tibeti-angol szótár megalkotója tiszteletére Vung Tau városban emelt és nemrég felújított emléksztupát koszorúzta meg a vietnámi hivatalos látogatásra Ho Si Minh városába érkezett Kövér László - tájékoztatott az Országgyűlés Sajtóirodája

A házelnök a közlemény szerint elmondta, hogy bár az indiai Darzsilingben elhunyt kutató ennyire keletre nem jutott el, de az utókor tiszteletét Vietnámban is kivívta a budhizmus kutatásában is élenjáró magyar tudósember.

Vung Tau, 2025. október 19. Az Országgyûlés Sajtóirodája által közreadott képen Kövér László, az Országgyûlés elnöke megkoszorúzza Kõrösi Csoma Sándor nemrég felújított emléksztúpáját a vietnámi Vung Tau városban 2025. október 18-án. MTI/Az Országgyûlés Sajtóirodája/
Vung Tau, 2025. október 19. Az Országgyûlés Sajtóirodája által közreadott képen Kövér László, az Országgyûlés elnöke megkoszorúzza Kõrösi Csoma Sándor nemrég felújított emléksztúpáját a vietnámi Vung Tau városban 2025. október 18-án. MTI/Az Országgyûlés Sajtóirodája/

A koszorú elhelyezését követően a házelnök úgy fogalmazott, hogy a magyarság mint a legnyugatabbra vándorolt keleti nép legkeletibb műemlékénél fejezhette ki tiszteletét, amely Kőrösi Csoma emlékét őrzi.

Az Országgyűlés elnöke megbeszélést folytatott Vo Van Minh-nel, a tizennégymilliós Ho Si Minh város Népi Tanácsának elnökével és Tran Van Tuannal, a Tanács alelnökével, akik a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulójához kapcsolódó, kiemelt eseménynek nevezték a magyar Országgyűlés elnökének látogatását.

Kövér László elmondta, hogy Vietnám hazánk kiemelkedően fontos stratégiai partnere a délkelet-ázsiai régióban, országaink között - a jelentős földrajzi távolság ellenére is - erős kötelék alakult ki, amelynek egyik meghatározó szála a folyamatos parlamenti együttműködés. Minden politikai kapcsolatteremtésének az kell legyen a célja, hogy elősegítse a gazdasági, társadalmi és az emberek közötti közvetlen együttműködést - emelte ki.

A házelnök Ho Si Minh városban tett látogatása során megnyitotta a Bozóky Dezső hajóorvos XX. század elején készített saigoni vonatkozású fotóiból készített kiállítást is. Délkelet-ázsiai útját Hanoiban folytatja, ahol az ország vezető politikusai fogadják őt - áll a közleményben.

Kövér László előtte Manikában járt, fotónkon ez a látogatás látható.

Kezdőlap    Tudomány    Kövér László fejet hajtott Vietnamban egy magyar tudós előtt

kövér lászló

vietnam

kőrösi csoma sándor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Most kiderül, mennyi tartalékuk van a magyaroknak, és mibe fektetnek, akik egyáltalán megtehetik

Most kiderül, mennyi tartalékuk van a magyaroknak, és mibe fektetnek, akik egyáltalán megtehetik

Érdekes eredmények rajzolódnak ki az országos megtakarítási statisztikákból: a magyarok vagyona szépen növekszik, mind az ingatlanok értéke, mind a pénzügyi megtakarítások komoly növekedésen vannak túl, habár a vagyon eloszlása meglehetősen egyenlőtlen. A Portfolio-nál úgy döntöttünk, elkészítjük saját kutatásunkat a havonta többmilliós olvasóközönségünk körében is, ehhez kérjük most olvasóink rövid, néhány percet igénybe vevő részvételét itt elérhető kérdőívünk kitöltésével.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lezárták a párizsi Louvre-t: rablás történt, a tettesek meglógtak a francia koronaékszerekkel

Lezárták a párizsi Louvre-t: rablás történt, a tettesek meglógtak a francia koronaékszerekkel

Az elkövetők motorkerékpárral menekültek el a helyszínről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel launches air strikes in Gaza accusing Hamas of 'bold violation of ceasefire'

Israel launches air strikes in Gaza accusing Hamas of 'bold violation of ceasefire'

Hamas says it is committed to the ceasefire and accuses Israel of breaking it repeatedly.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 18. 17:27
Drámai adatok: fiatalabb nőknél is egyre gyakoribb a mellrák
2025. október 18. 13:55
Forradalmi megoldás a gyógyításban – magyar kutatóknak hála
×
×
×
×