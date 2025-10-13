ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels

Vírusfigyelő - A Covid az idősekre támad, minden más a gyerekekre, íme a számok

Infostart

Az NNGYK figyeli az összes kórokozót, az őszi szünet végétől a karácsonyig terjedő időszak kritikus lesz.

Az országban október első hetében - az év 40. hetében - 24 600 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 203 800 fő akut légúti fertőzés tüneteivel.

Mint a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ légúti figyelőszolgálatának értesítőjéből kiderül, a rendszer célja most az influenza, a Covid és az RSV - légúti óriássejtes vírus - által okozott vírusfertőzések figyelemmel kísérése.

Az idei szezonban 1288 háziorvosi és házi gyermekorvosi praxis adatai alapján monitorozzák az influenzaszerű megbetegedések és az akut légúti fertőzések előfordulását

Az esetszám az őszi szünet után a téli szünetig nőhet még, ekkor lesznek a legnagyobb sűrűségben együtt potenciálisan fertőző emberek, iskolatársak, munkatársak.

A szennyvízadatokból közben az látszik, hogy a Covid-járvány idén "késik", ám bizony lesz növekedés.

Kor szerint az influenzaszerű megbetegedésekben 23 százalékban 14 év alatti gyerekek, 36 százalékban 34 év alatti fiatalok, 29 százalékban középkorúak és 12 százalékban idősek érintettek.

Ami az akut légúti fertőzéseket illeti: csaknem felerészben a legkisebbek veszélyeztetettek, a legidősebb korosztályt kevesebb mint 10 százaléknyian képviselik.

Covid-minta jelenleg azért ritkán érkezik a laborba, igaz, a Covid-fertőzöttek bő kétharmada 60 év fölötti.

