Arany férfiévek: kiderült, mikor nyújtják legjobb teljesítményüket a férfiak az ágyban

Egy friss kutatás szerint az, hogy egy férfi átlagosan mennyi ideig bírja az ágyban, jelentősen függ az életkorától. A Lovehoney által végzett, 2025-ös tanulmány kimutatta, hogy a legtovább átlagosan a 25 és 34 év közötti férfiak bírják – írja a Metro cikke nyomán a 24.hu.

A kutatás szerint míg a húszas éveik elején a férfiak gyorsabban érik el az orgazmust, a harmincas éveikben az ehhez szükséges idő eléri a csúcspontját, majd fokozatosan csökkenni kezd.

A kutatás rávilágít, hogy a 18 és 24 év közötti férfiak átlagosan 16,14 percig, a 25-34 évesek 18,29 percig bírják az ágyban. Az orgazmushoz szükséges idő ezután csökkenni kezd: a 35-44 éves korosztály esetében ez az idő 17,4 perc. 45 éves kor felett még ennél is látványosabb a visszaesés. 45 és 54 éves kor között már csak 14,14 másodperc szükséges ehhez, míg az 55-64 éves férfiaknál már alig több mint 11,3 perc az átlag.

A kutatók úgy vélik, a változás hátterében élettani folyamatok állnak: a kor előrehaladtával csökken a tesztoszteronszint, gyengül a vérkeringés, ez pedig kihat a szexuális teljesítményre is.

A hormonális változások és az anyagcsere-folyamatok lassulása, valamint a stressz is csökkentheti az orgazmushoz szükséges időt. Fiatalabbaknál a fokozott izgalom és az újdonság élménye miatt lehet rövidebb az idő, az idősebbek ezzel szemben sokszor jobban képesek kontrollálni a testi reakcióikat.

Sarah Mulindwa szexuális egészség-szakértő szerint a férfiak többségének teljesítménye a korai harmincas években van a tetőponton, innentől azonban a fizikai adottságok változása elkerülhetetlenül rövidíti az együttlétek időtartamát. A tudósok ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az együttlétek minősége nem az eltelt időn múlik, a kutatás csak a behatolástól az ejakulációig tartó időt vizsgálta, így nem vette figyelembe az előjátékot.