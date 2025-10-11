ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 11. szombat Brigitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Arany férfiévek: kiderült, mikor nyújtják legjobb teljesítményüket a férfiak az ágyban

Infostart

A kutatók megállapították, melyik az az évtized egy férfi életében, amikor átlagosan a legtovább bírja az együttlétet. Arra is magyarázattal szolgáltak, hogy korábban illetve később miért rövidebb a „bevetések” ideje.

Egy friss kutatás szerint az, hogy egy férfi átlagosan mennyi ideig bírja az ágyban, jelentősen függ az életkorától. A Lovehoney által végzett, 2025-ös tanulmány kimutatta, hogy a legtovább átlagosan a 25 és 34 év közötti férfiak bírják – írja a Metro cikke nyomán a 24.hu.

A kutatás szerint míg a húszas éveik elején a férfiak gyorsabban érik el az orgazmust, a harmincas éveikben az ehhez szükséges idő eléri a csúcspontját, majd fokozatosan csökkenni kezd.

A kutatás rávilágít, hogy a 18 és 24 év közötti férfiak átlagosan 16,14 percig, a 25-34 évesek 18,29 percig bírják az ágyban. Az orgazmushoz szükséges idő ezután csökkenni kezd: a 35-44 éves korosztály esetében ez az idő 17,4 perc. 45 éves kor felett még ennél is látványosabb a visszaesés. 45 és 54 éves kor között már csak 14,14 másodperc szükséges ehhez, míg az 55-64 éves férfiaknál már alig több mint 11,3 perc az átlag.

A kutatók úgy vélik, a változás hátterében élettani folyamatok állnak: a kor előrehaladtával csökken a tesztoszteronszint, gyengül a vérkeringés, ez pedig kihat a szexuális teljesítményre is.

A hormonális változások és az anyagcsere-folyamatok lassulása, valamint a stressz is csökkentheti az orgazmushoz szükséges időt. Fiatalabbaknál a fokozott izgalom és az újdonság élménye miatt lehet rövidebb az idő, az idősebbek ezzel szemben sokszor jobban képesek kontrollálni a testi reakcióikat.

Sarah Mulindwa szexuális egészség-szakértő szerint a férfiak többségének teljesítménye a korai harmincas években van a tetőponton, innentől azonban a fizikai adottságok változása elkerülhetetlenül rövidíti az együttlétek időtartamát. A tudósok ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az együttlétek minősége nem az eltelt időn múlik, a kutatás csak a behatolástól az ejakulációig tartó időt vizsgálta, így nem vette figyelembe az előjátékot.

Kezdőlap    Tudomány    Arany férfiévek: kiderült, mikor nyújtják legjobb teljesítményüket a férfiak az ágyban

felmérés

kutatás

orvostudomány

teljesítmény

életkor

szexualitás

férfiak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem lesz a kakaóból kőolaj: a csokoládé luxuscikk, nem alapvető nyersanyag

Nem lesz a kakaóból kőolaj: a csokoládé luxuscikk, nem alapvető nyersanyag

Volt egyszer egy csokoládé, amelyet a gyerekek mindig is imádtak, de 2024-ben a befektetők is szeretni kezdtek. A kakaó ára ugyanis abban az évben közel hatszorozott. A gazdák fellázadtak az éhbér ellen, a politikusok pedig újfajta „édes diplomáciát” találtak fel. De mielőtt bárki elhitte volna, hogy a kakaó a XXI. század olaja, a piac emlékeztetett, hogy a csoki is csak addig forró, amíg el nem olvad.
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentette Trump: novembertől 100 százalékos extra vámot vet ki minden kínai termékre

Bejelentette Trump: novembertől 100 százalékos extra vámot vet ki minden kínai termékre

Kína jelentős exportkorlátozásokat vezet be 2025. november 1-jétől, válaszul az Egyesült Államok 100%-os vámot tervez kivetni a kínai termékekre - írta pénteken közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így spórolnak több százezer forintot az élelmes magyarok: előre készülnek, nagyon megéri nekik

Így spórolnak több százezer forintot az élelmes magyarok: előre készülnek, nagyon megéri nekik

Egyre népszerűbbek a kisállat-biztosítások, a gazdik pedig egyre tudatosabban keresik, melyik a legideálisabb négylábú társuknak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ceasefire comes into force as Israel's military pulls out of parts of Gaza

Ceasefire comes into force as Israel's military pulls out of parts of Gaza

Thousands of displaced Palestinians are making their way to their homes in the north of the territory.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 18:47
Az Európai Bizottság nagy terve: minél több MI-gyárat!
2025. október 10. 09:22
Aggasztó tanulmány: mi folyik a mélyben Új-Zéland partjainál?
×
×
×
×