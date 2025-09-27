Újabb különleges együttállás várható szombat este

Szeptember 27-én, napnyugta után ismét egy együttállásban gyönyörködhetnek a csillagászat szerelmesei, már amennyiben engedi az időjárás – írja az Időkép.

A növekvő Hold, mely azon az estén 29 százalékos megvilágítottságú lesz, a Skorpió legfényesebb csillagával, az Antares-szel alkot majd látványos párost a délnyugati horizont fölött. Akik látni szeretnék együttállásukat, azoknak nem sok idő áll majd rendelkezésünkre, ugyanis 20:00 környékén már nagyon alacsonyan lesznek az égen, ezt követően pedig nem oly sok idő elteltével a horizont alá kerülnek.

Az Antares a Hold felett lesz látható, látszólagos távolságuk szombaton 20:00 körül mindössze 1 fok lesz.

A meteorológiai portál előrejelzése szerint a szombati napnyugta környékén, valamint a napnyugta utáni egy-két órában hazánk nagyobb része felett már szakadozott lehet a felhőzet, előfordulnak azonban még felhős tájak. Az ország északkeleti harmadán lesz majd a legnagyobb esély az együttállás zavartalan megfigyelésére.