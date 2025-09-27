ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 27. szombat Adalbert
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pexels

Újabb különleges együttállás várható szombat este

Infostart

A növekvő Hold és az ég egyik legfényesebb csillaga, az Antares alkot majd különleges alkalmi párost.

Szeptember 27-én, napnyugta után ismét egy együttállásban gyönyörködhetnek a csillagászat szerelmesei, már amennyiben engedi az időjárás – írja az Időkép.

A növekvő Hold, mely azon az estén 29 százalékos megvilágítottságú lesz, a Skorpió legfényesebb csillagával, az Antares-szel alkot majd látványos párost a délnyugati horizont fölött. Akik látni szeretnék együttállásukat, azoknak nem sok idő áll majd rendelkezésünkre, ugyanis 20:00 környékén már nagyon alacsonyan lesznek az égen, ezt követően pedig nem oly sok idő elteltével a horizont alá kerülnek.

Az Antares a Hold felett lesz látható, látszólagos távolságuk szombaton 20:00 körül mindössze 1 fok lesz.

A meteorológiai portál előrejelzése szerint a szombati napnyugta környékén, valamint a napnyugta utáni egy-két órában hazánk nagyobb része felett már szakadozott lehet a felhőzet, előfordulnak azonban még felhős tájak. Az ország északkeleti harmadán lesz majd a legnagyobb esély az együttállás zavartalan megfigyelésére.

Kezdőlap    Tudomány    Újabb különleges együttállás várható szombat este

csillagászat

hold

asztrológia

együttállás

antares

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Európai ősbemutatóval is készül a Centrál Színház új, generációk évada

Európai ősbemutatóval is készül a Centrál Színház új, generációk évada
A generációk találkozásáról és a köztük lévő párbeszédről szól a Centrál Színház 2025/2026-os évada. Még idén megemlékeznek a teátrum sokat játszott szerzőjéről, Woody Allenről is, akinek közelgő 90. születésnapján az író-rendező legújabb drámájának európai ősbemutatóját tűzik műsorra. Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója az InfoRádiónak elmondta azt is, hogy idéntől korlátozott VIP jegyek megvásárlásával a színház fennmaradását és munkáját is támogathatják a nézők.
ADAC téligumi-teszt: az olcsó nagyon sokba kerülhet

ADAC téligumi-teszt: az olcsó nagyon sokba kerülhet

Hónapokkal ezelőtt négy évszakos autógumikat tesztelt a Német Autóklub (ADAC). Elismerte, hogy kényelmes megoldást kínálnak, ugyanakkor biztonsági kockázatot is rejtenek magukban. Ezúttal a téli gumik tesztelése volt soron, és elsősorban az olcsóbbak buktak el a vizsgán.
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tényleg közelít a világvége? Mit mutatnak a számok?

Tényleg közelít a világvége? Mit mutatnak a számok?

Az elmúlt fél évszázadban a környezetvédők számtalan katasztrófát jósoltak. Szélsőséges előrejelzéseik általánosan tévesek voltak, drákói ellenintézkedéseik többnyire elhibázottnak bizonyultak, és hálásnak kell lennünk azért, hogy nem követtük káros tanácsaikat. Ezt a fejünkben kell tartanunk, amikor elárasztanak bennünket a klímaváltozási armageddonról szóló történetek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brüsszel a magyar kormány nélkül is vinné az orosz milliárdokat Ukrajnának - itt a jogi trükk!

Brüsszel a magyar kormány nélkül is vinné az orosz milliárdokat Ukrajnának - itt a jogi trükk!

Az Európai Bizottság jogi kerülőutat próbál találni, hogy Orbán Viktor ellenállása nélkül használhassa fel a 140 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Elon Musk and Prince Andrew named in new Epstein files

Elon Musk and Prince Andrew named in new Epstein files

The documents by the estate of convicted paedophile financier Jeffrey Epstein were released by Congressional Democrats.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 27. 09:15
Az Instagram reformja készül – nem véletlen az időzítés
2025. szeptember 27. 07:45
Fontos változás: erről minden SZÉP-kártya-tulajdonosnak tudnia kell
×
×
×
×