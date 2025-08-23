ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.88
usd:
337.73
bux:
105513.1
2025. augusztus 23. szombat Bence
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Kapu Tibor, a HUNOR Magyar Űrhajós Program kutatóűrhajósa (j) és Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós (b) a Millenáris Parkban tartott élménybeszámolón 2025. augusztus 23-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Élménybeszámolót tartottak a magyar kutatóűrhajósok Budapestem

Infostart / MTI

Nagyszámú hallgatóság előtt tartott élménybeszámolót Kapu Tibor és Cserényi Gyul Budapesten, a Millenáris parkban, ahol a felkészülésről és az űrutazásról is beszéltek a közönségnek, majd közös fotók készítésére és autogramkérésre is lehetőség nyílt.

Kapu Tibor, Magyarország második kutatóűrhajósa és Cserényi Gyula kiképzett kutatóűrhajós óriási érdeklődés mellett mondta el élményeit a kiválasztástól a visszatérésig a Millenáris parkban felállított színpadon. Kapu Tibor az Axiom-4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson (ISS), ahol 25 tudományos kísérletet hajtott végre a HUNOR Magyar Űrhajós Program keretében.

A két kutatóűrhajós felidézte a programra való jelentkezés folyamatát: utolsó pillanatban adták be a pályázatukat, 245 további jelentkező mellett.

Több kiválasztási kört teljesítettek, 2022 márciusában 44-en maradtak, ekkor utaztak Hamburgba.

Cserényi Gyula elmondta: ezek után egyéves alapkiképzési fázis következett, amelyet négyen teljesítettek, ezalatt az időszak alatt Szakály Andrással és Schlégl Ádámmal négyen örök barátságot kötöttek. Elmondta: következő fontos dátum 2024. május 26-a volt, amikor lezárták az alapkiképzést, és kiválasztották a két űrhajóst. Egyrészt letaglózó, másrészt pozitív pillanat volt, amikor a kiválasztási ceremónián a levelet elolvasták arról, hogy őket választották - mondták.

A dátum megegyezik az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan felbocsátásának 44 évvel ezelőtti dátumával - idézték fel. Elmondták: 2024 augusztusában kezdték meg az amerikai kiképzési szakaszt, döntő részben Houstonban zajlott a felkészítés, a NASA, az Axiom Space és a SpaceX által. Kiemelték: mind a NASA, mind a SpaceX képzés gyakorlatias volt, a vészhelyzeteket szimulálták, többször végigmentek a folyamatokon.

Kapu Tibor a csapatmunkát emelte ki, mint mondta, a küldetésben összesen legalább ezren vettek részt.

A magyar űrhajós és a parancsnok, Peggy Whitson mellett, aki a legtapasztaltabb amerikai űrhajós, Shubhanshu Shukla indiai és Sławosz Uznański-Wiśniewski lengyel űrhajós vett még részt a küldetésben.

Kapu Tibor a várakozás időszakáról szólva elmondta: rekordot döntöttek, ez volt a küldetés előtti leghosszabb megszakítatlan karantén, amely 32 napra duzzadt a 14 helyett. Floridában voltak karanténben, reggelente futhattak a tengerparton, enélkül nem tudták volna végigcsinálni ezt az időszakot.

Kapu Tibor a felbocsátásról elmondta, ezeket a pillanatokat nagyon nehéz megfogalmazni: Peggy Whitson azt mondta, hogy még harminc év után sem találja a megfelelő szavakat ezeknek az élményeknek a leírásához. A centrifugában sokat gyakorolják, hogy milyen hatások érik majd őket, de amikor életre kel a rakéta, az ember szája mosolyra szalad, még az is gyermeki sikollyal fogadja a felbocsátás első másodperceit, akinek már van tapasztalata a repülésben - mondta.

Elmondta: a zajszűrős fülhallgató ellenére hallható a rakéta hangja, rezeg és vibrál, de érezhető, hogy az egész rakéta egyben van, stabil, ő pedig a szerkezet része. Felidézte: azok az erőhatások, amelyek érik őket ugyanazok, amelyekre előre felkészültek. Száz kilométeres magasságba viszi el őket az első fokozat, 2 és fél perc alatt, utána leválik, a második fokozat még 6-7 percig működik, a terhelés, a zaj, a rázkódás egyre nő, majd egy pillanat alatt megszűnik minden, és beáll a súlytalanság és a világűr csendje.

Ez a hatalmas kontraszt, amit ilyenkor átél az ember, egy akkora élmény, amire mindig emlékezni fogok - mondta.

Cserényi Gyula, aki a Földről segítette az űrállomáson dolgozó magyar kutatóűrhajós munkáját elmondta: Kennedy Space Centerben nézte végig a felbocsátást, ami lenyűgöző volt. A 28 órás utazás után való dokkolást Floridában együtt nézték a Kapu-családdal, utána azonnal indultak Houstonba. A dokkolás után Kapu Tibor Nemzetközi Űrállomásra való megérkezése volt igazán katartikus pillanat, akkor érezte, hogy sikerült a küldetés.

Kapu Tibor elmondta: amikor megérkeztek, volt egy órájuk addig, amíg az üdvözlő ceremónia megtörtént, ebben az egy órában csukott szemmel vezették be őket a kupolába, majd felhívhatták a szeretteiket. Ezek is olyan élmények, amire mindig emlékezni fog - mondta, majd felidézte az űrállomáson töltött napokat.

Szólt az ott elvégzett 25 kísérletről, amelyeket kollégái precízen megterveztek, hogy mindent időben elvégezhessen, ezt közös sikernek tekinti.

Elmondta: a legjobb időtöltés számára az volt, ha a kupolában lehetett, és nézhette a Földet, az utolsó este 90 percet tölthetett ott egyhuzamban. A kupolában felfelé néztek a Földre, ami gyönyörű, nagyon fényes, színes, elképesztően izgalmas, látható, hogy mennyi minden történik egyszerre - mondta.

Kapu Tibor kiemelte: 18 napot töltöttek az űrállomáson, a visszatérés legizgalmasabb része az a 12 perc, amíg a plazmán átszáguldanak és nincs kommunikáció. Kapu Tibor a színpadra érkező Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős kormánybiztosnak is köszönetet mondott. Kiemelte: az ő ötlete volt, hogy legyen egy következő magyar űrhajós, és az elmúlt hat-hét évben a program legerősebb motorja volt. Mint mondta, nélküle ez a küldetés nem jöhetett volna létre.

Kezdőlap    Tudomány    Élménybeszámolót tartottak a magyar kutatóűrhajósok Budapestem

űrhajósok

kapu tibor

cserényi gyula

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Milliárdos károkat okoznak a hamisított élelmiszerek, az egészségünk is veszélyben lehet

Milliárdos károkat okoznak a hamisított élelmiszerek, az egészségünk is veszélyben lehet
A legtöbben azt gondolják, hogy inkább a luxustermékeket hamisítják, de igazából bármilyen élelmiszer érintett lehet, legyen szó süteményekről, édességekről, tésztafélékről, sajtokról, olívaolajról, chipsekről vagy szeszes italokról – mondta az InfoRádióban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kommunikációs koordinátora. Horváth Balázs figyelmeztetett: egyes hamisított termékek olyan anyagokat, összetevőket is tartalmazhatnak, amelyek betegségeket okozhatnak vagy károsíthatják a szervezetet.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az EKB-nál is újra terítékre kerülhet a kamatcsökkentés

Az EKB-nál is újra terítékre kerülhet a kamatcsökkentés

Az Európai Központi Bank várhatóan nem változtat a kamatlábain szeptemberben, de még ősszel újra napirendre kerülhetnek a további kamatcsökkentések, ha a gazdaság teljesítményének a gyengülését érzékeli a központi bank - írja a Reuters Jerome Powell Fed-elnök pénteki nagy horderejű beszéde után, amely alapján az USA-ban elindulhat a kamatcsökkentés.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez lenne a hosszú élet titka? Ezt a három szokást betartva 10 évet is lehet fiatalodni

Ez lenne a hosszú élet titka? Ezt a három szokást betartva 10 évet is lehet fiatalodni

Az életkorral összefüggő krónikus betegségek közvetlenül kapcsolódnak ahhoz, amit eszel és a testsúlyodhoz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ghislaine Maxwell denies seeing 'inappropriate' conduct by Trump

Ghislaine Maxwell denies seeing 'inappropriate' conduct by Trump

Maxwell was interviewed after pressure on Trump to release information about whether prominent figures were involved in Jeffrey Epstein's crimes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 23. 12:30
Jelentés: Magyarország több mutatóban is felülmúlja az uniós átlagot a digitális átállásban
2025. augusztus 23. 09:15
Kiderült, létezik-e telepátia az ikrek között
×
×
×
×