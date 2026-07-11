Yamal szerint Franciaországnak van félnivalója

A játékos, aki hétfőn lesz 19 éves, a belgák 2–1-es, pénteki negyeddöntős legyőzése után beszélt erről.

„Véleményem szerint ha a franciáknak bárkitől van félnivalója, azok mi vagyunk. Mi ejtettük ki őket korábban”

– magyarázta a Barcelona sztárja arra utalva, hogy a 2024-es Európa-bajnokság, valamint a tavalyi Nemezetek Ligája elődöntőjében is a spanyolok nyerték a két csapat egymás elleni összecsapását.

Yamal – akit a Belgium elleni mérkőzés legjobbjának választottak – kiemelte, ők nem félnek senkitől, de az is egyértelmű, hogy két nagyszerű csapat fog találkozni a négy között.

„Számomra ők az egyik legjobbak, meglátjuk, mi lesz” – jelentette ki Lamine Yamal az elmúlt két tornán döntős, 2018-ban győztes francia válogatottról.

A belgák elleni negyeddöntős mérkőzéssel kapcsolatban megjegyezte: szerinte sokkal jobban játszottak ellenfelüknél, még ha a belgák főként a védekezésre helyezték is a hangsúlyt.

„Szépen játszottunk, de nincs olyan csapat, amely hasonlóra képes lenne ellenünk. Mindenki behúzódik, ami megnehezíti a dolgunkat. Senki nem vállalja fel a nyíltsisakos küzdelmet, de a végén így is nyerni tudtunk” – utalt Mikel Merino 88. percben szerzett győztes góljára a szélső.

„Még nem végeztünk”

Luis de la Fuente szövetségi kapitány arról beszélt, azzal, hogy elődöntőbe jutottak, „még nem végeztek”.

„Örülünk és elégedettek vagyunk azzal, hogy bejutottunk az elődöntőbe, de többet akarunk. Képesek vagyunk legyőzni a franciákat” – mondta a szakember.

„Nem volt fair, hogy Mikel nem játszott az első perctől fogva, de az sem lett volna az, ha valaki mást hagyok ki. Csak 11 játékos lehet egyszerre a pályán, ezt pedig ők is elfogadják. Amikor pályára lép, mindenki tudja, mi a dolga. Megtiszteltetés az edzőjüknek lenni” – magyarázta az Európa-bajnok spanyolok szövetségi kapitánya.

„Az egyik erősségünk, hogy nemcsak a világ legjobb labdarúgói vannak a keretünkben, hanem a legjobb emberek is. Olyanok, akik megkönnyítik a közös munkát. Kölcsönösen tisztelik egymást, mindenki tudja, mi a szerepe” – nyilatkozta az edző, aki

nagy csatára készül a franciák ellen, akik szerinte már megmutatták, milyen kiemelkedő tudásuk van.

A spanyolok 2010-es vb-sikerük óta először jutottak négy közé a tornán.

A spanyol–francia elődöntő kedden, magyar idő szerint 21 órakor lesz Dallasban.