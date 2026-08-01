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Taxik a Fõvárosi Közgyûlés ülése alatt Városháza elõtt 2025. október 29-én. A taxisok tarifaemelést követelnek, valamint egyebek mellett szorgalmazzák az engedélyek számának korlátozását, az illegális fuvarszervezés felszámolását.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Taxizás, közlekedés, vasút: nagy változások léptek életbe szombattól

Infostart

Augusztus 1-jétől, vagyis szombattól a budapesti taxizásban nőtt az alapdíj, a kilométerdíj és a percdíj is, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is. A budapesti agglomerációba rengeteg új éjszakai buszjárat indul mostantól. Szombaton újra elindul a vasúti személyforgalom a komló–Dombóvár vonalon, amit Komlón meg is ünnepelnek egy vasúti nappal.

Drágult a taxizás Budapesten

Augusztus 1-jétől drágább taxival utazni Budapesten, miután hatályba lépett a taxirendelet legutóbbi módosítása.

Szombattól

  • az alapdíj 1100-ről 1300 forintra,
  • a kilométerdíj 440-ről 521-re,
  • a percdíj 110 forintról 130 forintra nőtt.
  • Bevezették a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint.

A személytaxi-szolgáltatás tarifájának emeléséről a június 26-i ülésén döntött a Fővárosi Közgyűlés.

Agglomeráció: újabb éjszakai buszok indulnak, nagy fejlesztés lépett életbe

Budapest és az agglomerációs térség éjszakai közösségi közlekedésének 2026. július 1-jétől megvalósult jelentős fejlesztésének folytatásaként 2026. augusztus 1-jétől további, Budapest környéki regionális autóbusz-vonalakon bővítik az éjszakai időszak menetrendi kínálatát.

A MÁV itt közli a részleteket.

A hvg.hu összefoglalója szerint:

a budai agglomeráció északnyugati részében Solymár vasútállomásától az éjszakai vonathoz igazodva hétköznap és hétvégén a hajnalban induló buszokkal el lehet jutni Pilisszentivánra és Pilisszántóra is.

Újpest-Városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni éjszakánként, az M3-as metróhoz csatlakozó buszok érintik majd Szentendrét, Leányfalut, Tahitótfalut és Dunabogdányt is. Az utolsó H5-ös HÉV-től pedig Pomázról indulva Pilisszentkereszt és Csobánka felé is új járat indul.

Északkelet felé az új járatok a Stadion állomásnál biztosítanak csatlakozást a metrótól, minden járat érinti Szadát, Veresegyházat, Erdőkertest, Őrbottyánt és Csomádot. Csömörre és Nagytarcsára pedig az Örs vezér teréről éjszaka és hajnalban gyakrabban járnak majd a buszok.

Déli irányban pedig egészen Dabasig lehet utazni augusztustól. A Népligetből induló éjszakai járatok megállnak Alsónémedin, Ócsán, Inárcson, Kakucson és Újhartyánban is.

Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Kiskunlacháza térsége között is, a Budapest-Belgrád vasútvonal megnyitásáig a Dunaharaszti-Taksony-Dunavarsány-Délegyháza útvonalon haladva Kiskunlacháza után még Dömsöd is elérhető válik.

Újra elindul a Komló–Dombóvár vasútvonalon a személyszállítás: ütemes menetrend a csatlakozásokra

Augusztus 1-jén három év után újraindul a személyszállítás a Komló–Dombóvár vasútvonalon – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán, ahol közzétette a szombati komlói vasútünnep programját is. Megérkezik Kaposvárról a legendás 424-es gőzmozdony által vontatott Zobák Expressz is erre a napra.

A MÁV közleménye szerint augusztus 1-jén újraindul a személyszállítás a 47-es számú Dombóvár–Komló vasútvonalon. A 2023-ban leállított szolgáltatás visszatérését alapos pályakarbantartás előzte meg, melynek során több mint 18 kilométeren végeztek vágányszabályozást és 6500 ponton javították a vasbeton aljak rögzítéseit a biztonságos közlekedés garantálása érdekében.

A vasútvonal menetrendjét a térségben jelenlévő civil szervezeteivel együttműködésben és egyetértésben közösen alakították ki, a helyi utazási igényeket szem előtt tartva.

Az utasokat szóló Bz motorkocsik szolgálják ki S447-es jelzéssel, melyek menetideje 8 perccel rövidebb a pótlóbuszokénál, így mindössze 42 perc alatt teszik meg a távot.

A vonatok a reggeli és esti időszakot leszámítva kétórás ütemes menetrend szerint közlekednek Komló és Dombóvár között.

Megbízható csatlakozást biztosítanak Dombóváron a Budapest és Pécs között közlekedő Mecsek InterCity járatokhoz, valamint Kaposvár és Baja irányába is.

A vonatok napközben

  • Dombóvárról páros óra 7 perckor indulnak, Komlóra 42 perces menetidővel, páros óra 49-kor érkeznek,
  • Komlóról páratlan óra 2-kor indulnak, Dombóvárra ugyancsak 42 perces menetidővel, páratlan óra 44-kor érkeznek.

Dombóvárról az első vonat 4:24-kor indul Komlóra, Komlóról pedig 5:21-kor Sásdra, így hajnalban Sásdon lehetséges az átszállás a Mecsek InterCityre.

A tanítási időszakban vasárnap esténként ideális átszállási idővel eljutási lehetőséget biztosítanak a Tenkes expresszvonathoz.

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Kezdőlap    Belföld    Taxizás, közlekedés, vasút: nagy változások léptek életbe szombattól

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Taxizás, közlekedés, vasút: nagy változások léptek életbe szombattól

Taxizás, közlekedés, vasút: nagy változások léptek életbe szombattól

Augusztus 1-jétől, vagyis szombattól a budapesti taxizásban nőtt az alapdíj, a kilométerdíj és a percdíj is, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is. A budapesti agglomerációba rengeteg új éjszakai buszjárat indul mostantól. Szombaton újra elindul a vasúti személyforgalom a komló–Dombóvár vonalon, amit Komlón meg is ünnepelnek egy vasúti nappal.
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