A foci-vb bronzmeccs és döntő előtti utolsó nagy lélegzetvétel – sport a tévében

A július 17-i, pénteki sportközvetítések a magyarországi televíziókban:
M4 Sport
13.25: Forma-1, Belga Nagydíj, 1. szabadedzés, Spa-Francorchamps
14.35: Országúti kerékpár, Tour de France, 13. szakasz
Duna World
17.00: Forma-1, Belga Nagydíj, 2. szabadedzés, Spa-Francorchamps
18.00: Birkózás, Polyák Imre, Varga János és Kozma István emlékverseny
Sport 1
10.45 és 13.15: Kézilabda, U20-as férfi Európa-bajnokság, a 9-12. helyért
15.45 és 18.15: Kézilabda, U20-as férfi Európa-bajnokság, elődöntő
Sport 2
15.30: Küzdősport, One Friday Nights, Bangkok
19.30: Baseball, MLB, alapszakasz, Boston Red Sox-Tampa Bay Rays
Eurosport 1
12.45: Országúti kerékpár, Tour de France, 13. szakasz
Eurosport 2
18.00: Golf, PGA Tour Corales Championship, 2. nap, Punta Cana