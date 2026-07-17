ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.81
usd:
316.02
bux:
0
2026. július 17. péntek Elek, Endre
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

A foci-vb bronzmeccs és döntő előtti utolsó nagy lélegzetvétel – sport a tévében

Infostart / MTI

Attól, hogy csak holnap rúgják a bőrt, pénteken is van miből válogatnia annak, aki sportközvetítésre éhezik: Forma-1, Tour de France, birkózás, kézilabda...

A július 17-i, pénteki sportközvetítések a magyarországi televíziókban:

M4 Sport

13.25: Forma-1, Belga Nagydíj, 1. szabadedzés, Spa-Francorchamps

14.35: Országúti kerékpár, Tour de France, 13. szakasz

Duna World

17.00: Forma-1, Belga Nagydíj, 2. szabadedzés, Spa-Francorchamps

18.00: Birkózás, Polyák Imre, Varga János és Kozma István emlékverseny

Sport 1

10.45 és 13.15: Kézilabda, U20-as férfi Európa-bajnokság, a 9-12. helyért

15.45 és 18.15: Kézilabda, U20-as férfi Európa-bajnokság, elődöntő

Sport 2

15.30: Küzdősport, One Friday Nights, Bangkok

19.30: Baseball, MLB, alapszakasz, Boston Red Sox-Tampa Bay Rays

Eurosport 1

12.45: Országúti kerékpár, Tour de France, 13. szakasz

Eurosport 2

18.00: Golf, PGA Tour Corales Championship, 2. nap, Punta Cana

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    A foci-vb bronzmeccs és döntő előtti utolsó nagy lélegzetvétel – sport a tévében

forma-1

kézilabda

birkózás

tour de france

sportközvetítés

sport a tévében

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vitézy Dávid a gyorshajtós, rolleres kérdőívről: fontosak a válaszok, ezek alapján változnak a jogszabályok

Vitézy Dávid a gyorshajtós, rolleres kérdőívről: fontosak a válaszok, ezek alapján változnak a jogszabályok

A Magyar Péter miniszterelnök által a kormányszóvivői tájékoztatón bejelentett közlekedésbiztonsági társadalmi egyeztetés részleteit ismertette a közlekedési és beruházási miniszter.
 

Magyar Péter: 10 településenként plusz 1 milliárd forint jut a falvaknak

Alkotmányjogász: az államfőnek lényegében nincs mozgástere

Két-három éven belül új választási törvényt alkotna a Tisza

Máris jön az első pályázat, megtízszerezik a szélerőművi kapacitást Magyarországon

Új villamosvonal épül három éven belül: tárgyalt Vitézy Dávid és Karácsony Gergely

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.17. péntek, 18:00
Balogh László
az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lefordulás a tőzsdéken, ütik a chipgyártók, AI-cégek részvényeit

Lefordulás a tőzsdéken, ütik a chipgyártók, AI-cégek részvényeit

Rossz hangulatban indult a pénteki kereskedés a nemzetközi részvénypiacokon, a befektetők a technológiai részvények globális eladási hullámára, az amerikai–iráni konfliktus újabb eszkalációjára és a Fed kamatpolitikájával kapcsolatos aggodalmakra is reagáltak. Az ázsiai tőzsdéken széles körű esés bontakozott ki, különösen a chipgyártók és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok részvényei kerültek nyomás alá. Eséssel indult a nap az európai tőzsdéken.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási terjeszkedést tervez a Tesco 2026-ban: 40 új üzlettel számolnak, ez nagyot fog szólni

Óriási terjeszkedést tervez a Tesco 2026-ban: 40 új üzlettel számolnak, ez nagyot fog szólni

A vállalat idén jelentősen bővítené a franchise-hálózatát, 40 új Premier-üzlettel terveznek.

BBC
Business Sport Travel Science
US launches new strikes as Iran says civilian infrastructure hit

US launches new strikes as Iran says civilian infrastructure hit

Tehran says the US strikes hit bridges, while the US boards a ship in the Strait of Hormuz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 17. 07:45
Priskin Tamás a döntőről: senki sem lesz fáradt, egy villanás is elég lehet
2026. július 16. 22:09
Kettős győzelemmel jutott tovább a Fradi az El-selejtezőben
×
×