A foci-vb bronzmeccs és döntő előtti utolsó nagy lélegzetvétel – sport a tévében

Rossz hangulatban indult a pénteki kereskedés a nemzetközi részvénypiacokon, a befektetők a technológiai részvények globális eladási hullámára, az amerikai–iráni konfliktus újabb eszkalációjára és a Fed kamatpolitikájával kapcsolatos aggodalmakra is reagáltak. Az ázsiai tőzsdéken széles körű esés bontakozott ki, különösen a chipgyártók és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok részvényei kerültek nyomás alá. Eséssel indult a nap az európai tőzsdéken.