Megszólal egy vízimentő: ilyen eddig az idei szezon – tudnivalók, hasznos infók

A szélsőséges hőség ellenére vízimentések szempontjából eddig átlagos az idei nyár – fogalmazott az InfoRádió kérdésére Illés Zoltán. A vízimentő utalt arra, hogy igazán akkor lenne számukra jó a szezon, ha egyetlenegy esetben sem lenne szükség arra, hogy bárhol is beavatkozzanak.

Eddig szerencsére többnyire csak apró balesetekről lehet beszélni, amik fürdőzés közben szinte mindennaposak, a különböző hámsérülések, sebzések, kagylóvágás, játék közben történő sérülések, amiket többnyire elsősegélynyújtás kategórián belül a kollégáink el tudnak látni. Szerencsére nem mindennapos, hogy komolyabb balesetekhez vonulniuk kell – mondta.

Illés Zoltán szerint

mindenképpen érdemes olyan strandot keresni, ahol biztosan van vízimentő.

Fontos kérdés az is, hogy mit vigyünk magunkkal a strandra. Nem mindegy, hogy milyen korú gyermekkel megyünk strandolni, a tervezés során érdemes figyelembe venni, hogy melyik standon milyen vízmélységre lehet számítani.

Fontos az alapvető fürdőzési, strandolási szabályok betartása. Például felhevült testtel nem megyünk hirtelen vízbe, vagy ismeretlen vízbe soha nem szabad beugrani.

Ha bajba jutott embert veszünk észre, semmiképpen nem érdemes odaúszni hozzá – hangsúlyozza a szakember. Mindenképpen szólni kell a vízimentőnek, de meg kell oldani azt, hogy közben a bajba jutott embert szemmel tudjuk tartani. Ezen kívül, amit mindenképpen meg kell próbálni, hogy valamilyen eszközzel nyúlni felé, valamilyen felúszó tárgyat valahogy a keze ügyébe juttatni, hiszen ez meg tudja őt tartani, segíti őt a felszínen maradásban.

Nagyon fontos, hogy ne egyedül menjünk a vízbe.

Ugyanis hiába van tele egy stand, hiába van rengeteg fürdőző a vízben, ha probléma esetén a fürdőző nem tud egyértelműen valakitől segítséget kérni, és nem tudja közölni, hogy bajban vagyok, segítségre van szükségem, akkor senki nem fogja észrevenni, hogy ő bajban van – emelte ki a vízimentő.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.

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