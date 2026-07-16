Elindultak a rendőri akciók Budapesten: az első két elfogás Rákosrendezőn

Két kábítószer-kereskedőt fogtak el a zuglói rendőrök Rákosrendezőn, majd gyanúsítottként hallgatták ki a nőt és a férfit – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A 46 éves nő és férfi társa kristállyal kereskedett; visszatérő vásárlóiknak napi, illetve heti rendszerességgel értékesítették a kábítószert Tatai úti lakásukban, illetve annak környékén. A nyomozók a házkutatás során egy fémdobozban több mint 48 gramm kristályos kábítószergyanús anyagot, három mobiltelefont, a kábítószer fogyasztásához használt eszközöket, valamint készpénzt is lefoglaltak. A rendőrség kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsította meg a nőt és a férfit, akiket őrizetbe vettek és kezdeményezték a letartóztatásukat.