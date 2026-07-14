Új sportággal bővül a Provident programja (x)

A tavaly elindított kezdeményezés első évében több mint 180, 8 és 14 év közötti gyermek kapcsolódott be Északkelet-Magyarország és a Dél-Dunántúl településeiről. A résztvevők rendszeres foci edzéseken készültek, majd regionális tornákon és az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban rendezett országos döntőn mérhették össze tudásukat.

Az Álombajnokság célja túlmutat a sporteredményeken. A program olyan készségek fejlesztését támogatja, mint az együttműködés, a kitartás, az önfegyelem és a felelősségvállalás, miközben közösségi élményeket is biztosít a gyermekek számára.

Az idei évtől a labdarúgás mellett a Magyar Ökölvívók Szövetségének szakmai partnerségével ökölvívóedzések is indulnak. A futballprogramban a 8–12 éves gyermekek korosztályos bontásban készülnek a regionális tornákra és az őszi budapesti döntőre, míg a 10–14 évesek számára szervezett ökölvívó-foglalkozásokat élménynapok és sportos kihívások egészítik ki.

„A tavalyi Álombajnokság megmutatta, hogy megfelelő támogatással és közösséggel valódi lehetőséget lehet teremteni a fiatalok számára” – mondta Boczán Viktor, a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója.

Fotó: Provident/Todoroff Lázár

Az ökölvívás bevonása új lehetőséget kínál azoknak a gyerekeknek, akik az egyéni sportágakban találják meg a motivációjukat. A sportág kiemelten fejleszti a koncentrációt, a mentális fegyelmet és az önbizalmat.

„Az ökölvívásban minden döntésnek következménye van, ezért gyorsan fejleszti a helyzetfelismerést és az önfegyelmet. Stabil kapaszkodót jelenthet a fiatalok számára” – hangsúlyozta Kovács „Koko”, István olimpiai bajnok ökölvívó, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke.

Az Álombajnokság a Provident társadalmi felelősségvállalási programjának egyik meghatározó eleme, amely hosszú távú fejlődési lehetőségeket kíván biztosítani a hátrányos helyzetű közösségekben élő gyermekek számára.