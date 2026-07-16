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Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Gyulay Zsolt: új szintre emelik az olimpiát, és ez egyes magyar sikersportágaknak rossz hír

Infostart / InfoRádió

A jövőben mindent egyre inkább a nézettség és a pénz fog meghatározni, így a tradicionális magyar sikersportágak bajban lesznek. Az amerikaiak Los Angelesben ismét új szintre emelik majd az olimpiát – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a MOB elnöke. Gyulay Zsolt a magyar küldöttségből ismét az úszóktól várja a legjobb eredményeket két év múlva.

„Tavaly már kint voltunk, illetve most is open day van, és a főtitkár úrék kint vannak. Mindenki azt mondja, és nekem is az a tapasztalatom, hogy egy szintugrás lesz az olimpiai rendezésben is, mint ahogy a futball-világbajnokságon is most ezt látjuk” – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, hozzátéve: látható, hogy az amerikaiak hogyan értelmezik a futballt. Bár ilyenkor mindenki a hidratációs szünetre gondol, deő úgy általánosságban például arra, hogy mekkora a stadionok mérete, és mi innen nem is érzékeljük, hogy a stadionok körül, illetve az egész körül mi minden van – fogalmazott.

„Például óriásiak a szurkolói zónák, elképesztő, hogy mekkorák. Az amerikaiak mindig tudnak egy nagyobbat csavarni.

Ez így volt 1984-ben is, amikor az olimpiai mozgalom elment Los Angelesbe, ahova mi nem mentünk, és ott ugrott egy nagyot. Addig szinte minden olimpia veszteséges volt, de az amerikaiak csináltak egy nyereséges olimpiát, ráadásul egy olyan tévészerződést kötöttek, amiből vissza tudtak osztani a nemzeti olimpiai bizottságok részére” – tette hozzá Gyulay Zsolt.

Tehát 1984-ben ez egy szintugrás volt. 1996-ban is jó volt az atlantai olimpia, és szerinte most a sikeres párizsi olimpia után egy sokkal magasabb szintre fog lépni az olimpiai mozgalom is, amire, úgy látja, szükség is van.

„A rossz hírünk az az, hogy mindent a nézettség és a pénz fog meghatározni, így a tradicionális, általában magyar sikersportágak bajban lesznek a jövőben, és ez biztos”

– tette hozzá. Gyulay Zsolt szerint mi az új sportágak megjelenésével, a flag futballal, a squash-sal, a lacrosse-szal, a krikettel nagyon nehezen tudunk mit kezdeni. „Azzal együtt szerintem egy fantasztikus olimpia lesz, tényleg egy olyan szintugrás, amin mindenki csak csodálkozni fog majd” – vélekedett.

A hagyományos sportágak közé tartozik az úszás is, amelyik top sportág, és Párizsban a legtöbb jó magyar eredményt hozta az olimpián, illetve a paralimpián is néhány héttel később. A kérdésre, hogy mit vár, az úszás presztízse, színvonala maradhat-e a jelenlegi szinten, illetve a magyarok szerepelhetnek-e hasonlóképpen, mint két évvel ezelőtt Párizsban, Gyulay Zsolt azt mondta:

az úszás presztízse biztos, hogy megmarad,

mert bár látványában nem olyan, mint esetleg más sportágak, de majdnem minden országban űzik, alapsportág, egyetemi sportág Amerikában is, nagyon népszerű, és jók benne az amerikaiak.

„És látjuk azt, hogy most a foci vb-n éppen abban az NFL-stadionban játszanak, ahol az úszás lesz. Voltunk abban a stadionban, el sem tudjuk itthon képzelni. Itthon mi most vitatkozunk, hogy a Duna Arénában vagy az MVM Dome-ban legyen a világbajnokság, ahol ugye maximum 20 ezer néző van, de ott 43 ezer néző lesz az úszáson, egy mobilmedencét telepítenek egy NFL-stadionba. Már ez meg fogja határozni, hogy az úszásnak milyen presztízse lesz, és milyen fantasztikus környezetben rendezik” – mondta.

Gyulay Zsolt úgy fogalmazott a magyar úszócsapat esélyeiről, hogy „Wladár Sándor elnök úr esküszik rá, hogy jobban fogunk szerepelni, vagy legalább úgy, mint Párizsban”.

Kós Hubert most lehet pályafutása csúcsán, tőle nagy teljesítményt vár mindenki, és szerintem ő várja a legjobban önmagától. Azt gondolom, hogy Milák Kristóf is jó úton halad,

ráadásul az 50 pillangón fantasztikusan úszik, és az olimpiai sportág lett. Hosszú távon is van esélyünk, úgyhogy véleményem szerint a sztárjaink jól fognak szerepelni, és az úszás valószínűsíthető, hogy újra a legeredményesebb sportágunk lesz az olimpián – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke.

Az interjút Farkas Dávid készítette, a teljes beszélgetést megnézhetik és meghallgathatják alább.

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Kezdőlap    Sport    Gyulay Zsolt: új szintre emelik az olimpiát, és ez egyes magyar sikersportágaknak rossz hír

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Gyulay Zsolt: új szintre emelik az olimpiát, és ez egyes magyar sikersportágaknak rossz hír

Gyulay Zsolt: új szintre emelik az olimpiát, és ez egyes magyar sikersportágaknak rossz hír

A jövőben mindent egyre inkább a nézettség és a pénz fog meghatározni, így a tradicionális magyar sikersportágak bajban lesznek. Az amerikaiak Los Angelesben ismét új szintre emelik majd az olimpiát – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a MOB elnöke. Gyulay Zsolt a magyar küldöttségből ismét az úszóktól várja a legjobb eredményeket két év múlva.
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