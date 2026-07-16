Máris jön az első pályázat, megtízszerezik a szélerőművi kapacitást Magyarországon

Elkészült az a rendelettervezet, amely megalapozza a Tisza-kormány szélenergia-programját – írja a Portfolio összefoglalója. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelettervezetét társadalmi egyeztetésre fel is töltötték a kormany.hu oldalra.

Az első adag szélerőműre vonatkozó hálózatra csatlakozási pályázatot augusztus 31-ig kell kiírni,

2030 végéig pedig összesen 4000 megawattnyi – vagyis két Paksi Atomerőmű összteljesítményével felérő – csatlakozási lehetőséget kell biztosítani.

A tervek szerint rugalmasabbá válik a pénzügyi biztosítékok rendszere, miközben az első körben szigorú, 24 hónapos határidővel szűrné ki a komolytalan beruházókat.

A rendelettervezet módosítja a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztásáról szóló szabályokat. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (MEKH) a miniszter felkérésére

évente legalább egy alkalommal kifejezetten szélerőműveket célzó hálózati csatlakozási pályázatot kell kiírnia.

A folyamat gazdája a MEKH lesz: a hivatal készíti el és teszi közzé a hirdetményt, dolgozza ki a kiírást és értékeli a pályázatokat, az Értékelő Bizottság elnökét, tagjait és póttagjait pedig a MEKH elnöke jelöli ki a Hivatal köztisztviselői közül. A minisztérium egy szavazati jog nélküli megfigyelőt delegálhat a testületbe, aki a pályázati dokumentumokba betekinthet.

Az első pályázatot 2026. augusztus 31-ig kell kiírni, összesen legalább 700 megawatt hálózati betáplálását biztosító csatlakozási teljesítményre.

A hálózati csatlakozás igénybevételére 24 hónapos időkeret társul.

2027. január 1. és 2030. december 31. között – az első kiírással együtt – összesen legalább 4000 megawattnyi szélerőművi csatlakozási kapacitást kell meghirdetni. Ez azt jelentené, hogy

a Paksi Atomerőmű névleges teljesítményének duplája jelenne meg szélerőműben pár éven belül.

Az idei széltender tehát nem egyszeri lehetőség lesz, hanem rendszeresen meghirdetett, jogszabályban rögzített ütemben zajlik majd a kapacitáskiosztás, ami kiszámítható beruházási lehetőségeket teremt a fejlesztők és a finanszírozó bankok számára. Ha a névleges teljesítményt nézzük, ezzel éves átlagban nagyságrendileg 1000 megawattnyi kapacitást jelent, ami a hazai szélenergia történetében példátlan ütem, hiszen jelenleg összesen van 330 MW.

A következő öt évben ezzel megtízszereződhet a szélerőművi teljesítmény Magyarországon.