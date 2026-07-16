Támadások kereszttüzében találta magát Thomas Tuchel, de…

Az angol válogatott szerda este Anthony Gordon góljával vezetést szerzett az 55. percben, és a hajráig közel állt hozzá, hogy hatvan év után újra világbajnoki döntőt játsszon. Az előny birtokában azonban Tuchel taktikája a mély védekezésre épült, csapata teljesen feladta a támadások lehetőségét, a címvédő argentinok pedig a 85. percben egyenlítettek, majd Lautaro Martínez hét perccel később, a ráadás elején a győztes gólt is megszerezte.

A vereséggel a német szakember nyomban a támadások kereszttüzében találta magát, de az FA közvetlenül a mérkőzést követően jelezte, továbbra is támogatja a szövetségi kapitányt. Tuchel szerződése korábban csak a világbajnokság végéig volt érvényben, amelyet azonban a szövetség februárban 2028 nyaráig, a hazai rendezésű Európa-bajnokság végéig meghosszabbított.

A szerdai vereség ellenére Mark Bullingham, az FA vezérigazgatója dicsérte Tuchel munkáját.

„Szívszorító, hogy ilyen közel voltunk a döntőhöz, de a játékosok és a szövetségi kapitány ezúttal is mindent beleadtak, nem is dolgozhattak volna keményebben az egész világbajnokság alatt” – fogalmazott Bullingham.

Anglia számára nem ért véget a torna, mivel szombaton Miamiban a harmadik hely megszerzéséért játszik a szintén csalódott franciákkal.

„Sok nagy futballnemzet kiesik már az elődöntő előtt, szóval nagy teljesítménynek tartom, hogy a négy közé jutottunk” – mondta Tuchel a mérkőzést követően, majd hozzátette, hogy

„természetesen mindenki a világbajnokság megnyeréséért lép pályára az elődöntőben, de ez van, nem sikerül. Így egy nappal kevesebb áll rendelkezésünkre, hogy regenerálódjunk, de profi módon megoldjuk.”

Thomas Tuchel 2025 januárjától vette át a szövetségi kapitányi posztot Gareth Southgate-től, akinek irányításával az angol válogatott a legutóbbi két Európa-bajnokságon egyaránt döntőt játszott.