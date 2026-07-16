Szennyezés miatt lezárták Szlovénia legnépszerűbb strandját

Az önkormányzat közlése szerint a szennyezés reggel fél kilenc körül történt. A szél az üzemanyagfoltot a part felé sodorja, ezért további intézkedésig a kutyás strand és a Riviera strand közötti teljes partszakaszon megtiltották a fürdőzést.

A strand üzemeltetője vörös zászlót vont fel, a szennyezés terjedésének megfékezésére pedig úszó gátakat és felszívó eszközöket helyeztek ki.

A szennyezés felszámolásán tűzoltók, polgári védelmi egységek és a hajózási igazgatóság munkatársai dolgoznak. A látogatókat arra kérték, hogy ne menjenek a vízbe, és kövessék a helyszínen dolgozó szakemberek utasításait.

A strand újranyitásáról a víz megtisztítása és az ellenőrzések után döntenek.