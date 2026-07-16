Havasi Bertalan tisztázta a helyzetet, találkozik-e Orbán Viktor és Donald Trump

Nincs tervben, hogy Orbán Viktor találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön annak kapcsán, hogy Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető-helyettese ezzel ellentétesen nyilatkozott.

Az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke az InfoRádió Aréna című műsorának a vendége volt szerdán. Mint arról beszámoltunk, a politikus a beszélgetésben kulcsfontosságúnak nevezte, hogyan alakulnak majd az magyar-amerikai kapcsolatok az elkövetkező időszakban, és hozzátette: „itt tudna segíteni Orbán Viktor, hiszen a napokban találkozik Trump elnökkel”. Arra a kérdésre, hogy ez biztos-e, azt mondta: „úgy értesültünk”.

A Fidesz kommunikációs igazgatója közölte: a Fidesz elnöke magánprogramon tartózkodik az Egyesült Államokban, a futball-vb néhány mérkőzését tekinti meg, nem igazak azok a „híresztelések, hogy találkozna Donald Trumppal, nincs ilyen terv”.

Havasi Bertalan jelezte: Orbán Viktor következő hivatalos programja július 21-én a Fidesz elnökségi és frakcióülése, majd július 25-én a tusnádfürdői beszéd.