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A Duna bajai mellékága, a Sugovica alacsony vízállásnál 2026. július 11-én.
Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Vészhelyzet: nem érik el a Duna-deltát a Budapestről induló sétahajók

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ELŐZMÉNYEK

Annyira lecsökkent a Duna vízszintje Romániában, hogy az már a folyami közlekedésben és a mezőgazdasági termelésben is fennakadásokat okoz, de a turizmus is nagyon megérzi az aszályt.

A romániai Bechetnél leállt a kompközlekedés a román és a bolgár oldal között, a gabonával megrakott uszályok pedig nem tudnak elindulni a folyón. A sétahajók utasait jobb híján buszokkal szállítják tovább a kikötőből, a Duna-delta helyett bukaresti városnézés a program.

Annyira alacsony a Duna vízszintje Romániában, hogy az már a folyami közlekedésben és a mezőgazdasági termelésben is fennakadásokat okoz – olvasható az Euronews tudósításában.

„A Duna alacsony vízszintje miatt több hajó is elakadt Bechet közelében. A sétahajóknak is gondjaik vannak. Azok is csak Bechet kikötőjéig mennek, amelyeknek a Duna-delta térségébe kellene eljutniuk" – jelentette a tudósító a helyszínről.

Az utazási irodák igyekeznek más programokat találni vendégeik számára. A turisták Bukarestbe mennek, mert a vízhelyzet miatt az összes programunk meghiúsult – mondta egy hajótársaság képviselője, aki maga is napokig Bechetben rekedt az alacsony vízállás miatt.

A gyakran Budapestről induló sétahajók nem tudják tartani a menetrendet, így jobb híján buszokkal szállítják tovább a turistákat. Az eredeti programtervet teljesen át kell dolgozniuk a társaságoknak.

„A Duna forgalma leállt, és nem tudjuk, mikor indul újra. Nyugatról minden évben érkeznek a sétahajók, idén azonban komoly problémáik vannak, mivel nem tudják elérni végső célállomásukat”

– fogalmazott a becheti pontonkikötő tulajdonosa.

Tovább fog csökkenni a vízszint

A folyón már napok óta nem lehet átkelni Bulgáriába, az autósoknak alternatív útvonalakat kell keresniük a határátlépéshez. A vízhiány a mezőgazdaságot is érinti, a gazdák alig tudnak locsolni, ezzel pedig veszélybe került az idei termésük.

„A Duna alacsony vízállása miatt mostantól minden centet megszámolunk, mert kevesebb lesz belőle" - panaszkodott egy gazda.

A Duna vízszintje a szivattyútelepek működéséhez szükséges határérték alá süllyedt a térségben. A hidrológusok ráadásul arra figyelmeztetnek, hogy a vízszint a következő napokban tovább fog csökkenni. A folyó vízhozama már most olyan alacsony szinten van, amilyet alig lehetett látni az elmúlt évtizedekben, pedig még másfél hónap hátra van a nyárból.

Nyitókép: a Duna alacsony vízállása Bajánál.

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Kezdőlap    Külföld    Vészhelyzet: nem érik el a Duna-deltát a Budapestről induló sétahajók

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