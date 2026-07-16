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A korábban megrendelt 51 darabos CAF villamosflotta újabb szerelvénye állt forgalomba a fővárosban – közölte csütörtökön az MTI-vel a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).
Nyitókép: BKK

Új villamosvonal épül három éven belül: tárgyalt Vitézy Dávid és Karácsony Gergely

Infostart

Uniós pénzből a Szent Gellért tértől 2,8 kilométer hosszú új villamosvonal épül a Műegyetem rakparton és a Pázmány Péter sétányon jelentős részben fűvel borított zöld vágányokon. Három év múlva lesz kész. Egyeztetést tartottak a Budai Fonódó második üteméről.

„Két hete jelentettem be, hogy aláírtam a Budai Fonódó villamoshálózat II. ütemének támogatási szerződését. Ennek köszönhetően 32 milliárd forint európai uniós támogatás érkezik Budapestre egy régóta várt közlekedési fejlesztés megvalósítására. A mai napon pedig már meg is tartottuk a projekt megvalósításával kapcsolatos első egyeztetést, a kivitelező, a beruházó, a műszaki ellenőr, és a Főváros részéről Karácsony Gergely főpolgármester és a BKK vezetőinek részvételével” – írta Facebook- oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, hozzátéve:

olyan történt, amire nagyon rég volt példa: a kormány és a főváros egy új villamosvonal megépítéséről tárgyalt egymással,

és nem csak elméletben, hanem már a kivitelező organizációs tervei fölött.

A beruházás lényege, hogy

a Szent Gellért tértől 2,8 kilométer hosszú új villamosvonal épül a Műegyetem rakparton és a Pázmány Péter sétányon jelentős részben fűvel borított zöld vágányokon.

  • A villamos a Duna-parton, a Műegyetem központi épülete előtt halad majd el,
  • a Petőfi híd alatt folytatja útját,
  • érinti az ELTE és az Infopark térségét,
  • a Rákóczi híd budai hídfőjénél halad tovább, majd
  • eléri a Kopaszi-gát és a BudaPart környékét,
  • végül pedig – legalábbis egy időre – a Budafoki útnál ér véget.
  • A tervek szerint a vonal déli irányban a Budafoki úton fog folytatódni.

A projekt részeként

2,8 kilométer új villamospálya épül, hét pár akadálymentes megálló létesül, új zöldfelületek és szinte teljes hosszában füvesített pályaszakaszok jönnek létre, emellett új rakparti gyalogos- és kerékpáros kapcsolatok is kiépülnek.

Az első közműkiváltási munkák még idén ősszel elindulnak, a nagyobb építkezések pedig 2027-ben kezdődnek meg a Műegyetem rakparton és a teljes nyomvonal mentén. A szerződés szerint az új villamosvonalnak három év múlva kell elkészülnie – írta Vitézy Dávid.

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Kezdőlap    Belföld    Új villamosvonal épül három éven belül: tárgyalt Vitézy Dávid és Karácsony Gergely

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