Új villamosvonal épül három éven belül: tárgyalt Vitézy Dávid és Karácsony Gergely

„Két hete jelentettem be, hogy aláírtam a Budai Fonódó villamoshálózat II. ütemének támogatási szerződését. Ennek köszönhetően 32 milliárd forint európai uniós támogatás érkezik Budapestre egy régóta várt közlekedési fejlesztés megvalósítására. A mai napon pedig már meg is tartottuk a projekt megvalósításával kapcsolatos első egyeztetést, a kivitelező, a beruházó, a műszaki ellenőr, és a Főváros részéről Karácsony Gergely főpolgármester és a BKK vezetőinek részvételével” – írta Facebook- oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, hozzátéve:

olyan történt, amire nagyon rég volt példa: a kormány és a főváros egy új villamosvonal megépítéséről tárgyalt egymással,

és nem csak elméletben, hanem már a kivitelező organizációs tervei fölött.

A beruházás lényege, hogy

a Szent Gellért tértől 2,8 kilométer hosszú új villamosvonal épül a Műegyetem rakparton és a Pázmány Péter sétányon jelentős részben fűvel borított zöld vágányokon.

A villamos a Duna-parton, a Műegyetem központi épülete előtt halad majd el,

a Petőfi híd alatt folytatja útját,

érinti az ELTE és az Infopark térségét,

a Rákóczi híd budai hídfőjénél halad tovább, majd

eléri a Kopaszi-gát és a BudaPart környékét,

végül pedig – legalábbis egy időre – a Budafoki útnál ér véget.

A tervek szerint a vonal déli irányban a Budafoki úton fog folytatódni.

A projekt részeként

2,8 kilométer új villamospálya épül, hét pár akadálymentes megálló létesül, új zöldfelületek és szinte teljes hosszában füvesített pályaszakaszok jönnek létre, emellett új rakparti gyalogos- és kerékpáros kapcsolatok is kiépülnek.

Az első közműkiváltási munkák még idén ősszel elindulnak, a nagyobb építkezések pedig 2027-ben kezdődnek meg a Műegyetem rakparton és a teljes nyomvonal mentén. A szerződés szerint az új villamosvonalnak három év múlva kell elkészülnie – írta Vitézy Dávid.