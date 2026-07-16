Jude Bellinghamnél betelt a pohár, lekevert egy taslit – videó

Mint arról az Infostart is beszámolt, Argentína 2–1-re legyőzte Angliát a szerdai elődöntőben. A dél-amerikaiak 0–1-ről fordították meg a mérkőzést Enzo Fernández és Lautaro Martínez góljaival, mindkettőt Lionel Messi készítette elő.

Az angolok sztárja, Jude Bellingham viszont láthatólag zokon vette az ellenfél túl heves és túl közeli ünneplését, komótosan odasétált Valentín „Colo” Barcóhoz, a Strasbourg játékosához (aki korábban a Premier League-ben, a Brighton csapatában is játszott), és hátulról adott neki egy taslit – írja az Index.

Az ütést, majd pedig az utána kialakult dulakodást a kamerák is rögzítették:

Valentín Barcó, aki egyébként a mérkőzés során nem lépett pályára, érthető módon nem vette jó néven a gesztust, és mellbe lökte Jude Bellinghamet. Ezt követően alakult ki a többszereplős dulakodás.

A lap megjegyzi, a fél argentin válogatott a Premier League-ban játszik Dibu Martínez kapustól (Aston Villa) Romerón (Tottenham), az első argentin gólt szerző Fernándezen (Chelsea) át Lisandro Martínezig (Manchester United) és Alexis Mac Allisterig (Liverpool).