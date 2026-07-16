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Mexikóváros, 2026. július 6.Az angol Jude Bellingham az elsõ gólját ünnepli a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjének Anglia-Mexikó mérkõzésén a mexikóvárosi Azték Stadionban 2026. július 5-én. Anglia 3-2-re gyõzött. Bellingham két góllal járult hozzá a gyõzelemhez.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alex Cruz

Jude Bellinghamnél betelt a pohár, lekevert egy taslit – videó

Infostart

Úgy tűnik, nehezen viselte a vereséget a Real Madrid sztárja, és nem tudott uralkodni az indulatain. Így történt, hogy megütötte a közelében ünneplő argentinok egyikét, a csere Valentín Barcót.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Argentína 2–1-re legyőzte Angliát a szerdai elődöntőben. A dél-amerikaiak 0–1-ről fordították meg a mérkőzést Enzo Fernández és Lautaro Martínez góljaival, mindkettőt Lionel Messi készítette elő.

Az angolok sztárja, Jude Bellingham viszont láthatólag zokon vette az ellenfél túl heves és túl közeli ünneplését, komótosan odasétált Valentín „Colo” Barcóhoz, a Strasbourg játékosához (aki korábban a Premier League-ben, a Brighton csapatában is játszott), és hátulról adott neki egy taslit – írja az Index.

Az ütést, majd pedig az utána kialakult dulakodást a kamerák is rögzítették:

Valentín Barcó, aki egyébként a mérkőzés során nem lépett pályára, érthető módon nem vette jó néven a gesztust, és mellbe lökte Jude Bellinghamet. Ezt követően alakult ki a többszereplős dulakodás.

A lap megjegyzi, a fél argentin válogatott a Premier League-ban játszik Dibu Martínez kapustól (Aston Villa) Romerón (Tottenham), az első argentin gólt szerző Fernándezen (Chelsea) át Lisandro Martínezig (Manchester United) és Alexis Mac Allisterig (Liverpool).

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Jude Bellinghamnél betelt a pohár, lekevert egy taslit – videó

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