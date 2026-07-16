Tíz órán át lógott fejjel lefelé egy túrázó Horvátországban

A sibeniki hegyimentőket július 14-én este értesítették arról, hogy egy ember eltűnt a dalmáciai Drnis vára alatti, nehezen megközelíthető szurdokban.

A helyszínre tizenöt hegyimentő és öt tűzoltó vonult ki, a kutatáshoz pedig két drónt is bevetettek. Miközben a drónok a levegőből pásztázták a kanyont, a mentők egyik csoportja köteleken ereszkedett le a meredek sziklafalakon, mások pedig a kiszáradt folyómedret kutatták át.

A férfit alkonyatkor fedezte fel az egyik drón kezelője egy meredek hasadékban, a várhegy lábánál. A mentők hordággyal és elsősegély-felszereléssel ereszkedtek le hozzá, rögzítették, majd felkészítették a kiemelésre.

Eközben társaik a kanyon peremén kötelekből és rögzítési pontokból emelőrendszert építettek. Ennek segítségével húzták fel a sérültet és a hozzá leereszkedő mentőket a sziklafalból.

A többórás mentés este fél tizenegykor ért véget. A férfit a kanyon fölötti fennsíkon adták át a mentőknek, akik kórházba szállították.

A hegyimentők az eltűnés időpontja alapján úgy vélik, hogy a férfi akár tíz órán át is fejjel lefelé lóghatott a sziklahasadékban.

A nyitókép illusztráció.