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Az aranyszínû sárgaság fitoplazmás betegséggel fertõzött szõlõültetvény Zalaszentgrót környékén 2025. október 1-jén. A kormány cselekvési tervet fogadott el és 3,8 milliárd forintot különített el az aranyszínû sárgaságot terjesztõ amerikai szõlõkabóca elleni küzdelemre.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Aki ilyen sárgulást, vörösödést lát, azonnal jelentse!

InfoRádió / MTI

Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság (FD) betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak: július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé a szőlőültetvényekben a tünetek, ezek közé tartozik például, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kékszőlő-fajtáknál vörösödés figyelhető meg. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő.

A vegetációs időszak közepétől a termelőknek és a hobbikertekben szőlőt nevelőknek fokozott figyelmet kell fordítaniuk az ültetvények rendszeres átvizsgálására. Ebben az időszakban jelennek meg ugyanis a betegségre legjellemzőbb levéltünetek és a fertőzés gyors terjedésének jelei – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A fertőzött tőkék már nyár elejétől kezdve eltérően viselkednek az egészséges növényekhez képest.

A betegség jellegzetes nyári tünetei között említették egyebek mellett, hogy a hajtásnövekedés gyengül, az ízközök rövidülnek, a tőkék fejlődése és a fásodás folyamata lelassulhat. A fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kékszőlő-fajtáknál vörösödés figyelhető meg, emellett gyakori a hajtások és a termés fejlődésének visszamaradása.

A nyár második felében, különösen augusztus-szeptember környékén a tünetek tovább erősödnek. A leveleken a főerek mentén sárgás foltok jelennek meg, majd a teljes levél elszáradhat. A fertőzött vesszők nem érnek be megfelelően, ami a következő évi termőképességet is jelentősen rontja. Ez az időszak a betegség gyors terjedésének is kedvezhet, mivel a már korábban is fertőző lárvák mellett megjelentek az amerikai szőlőkabóca imágói is.

Az utolsó fejlődési szakaszukat elért kabócák a lárváknál mozgékonyabbak, így hatékonyabban terjeszthetik a kórokozót. Ezért fontos

  • az ültetvények rendszeres ellenőrzése,
  • a sárga ragacslapos megfigyelésekre alapozott védekezés, valamint
  • a gyanús tüneteket mutató tőkék mielőbbi azonosítása.

Az aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazma karantén károsító, amely ellen jelenleg nem áll rendelkezésre közvetlen növényvédő szeres megoldás. A védekezés alapját többek között a fertőzött tőkék gyors felismerése és eltávolítása, valamint a kórokozót terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni hatékony rovarölőszeres védekezés jelenti – hangsúlyozta közleményében a Nébih.

A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy

gyanú esetén a tüneteket haladéktalanul jelezni kell a területileg illetékes kormányhivatalnak, valamint a Nébih-nek,

hiszen a betegség korai felismerése és a gyors intézkedés alapvető feltétele a fertőzés terjedésének lassításának.

A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány, valamint a témában minden további hasznos információ elérhető a Nébih honlapján belül a portal.nebih.gov.hu/fd-betegseg tematikus aloldalon.

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Kezdőlap    Belföld    Aki ilyen sárgulást, vörösödést lát, azonnal jelentse!

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