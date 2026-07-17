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Az Uber ételkiszállító szolgáltatásának, az Uber Eats-nek a logója egy telefonon.
Nyitókép: Unsplash

Felforgathatja a magyar ételfutár-piacot az Uber terve

Infostart

Nagy üzletre készül az amerikai cég, aminek következtében eltűnhet a magyarok egyik kedvenc ételrendelő applikációja.

Tovább tervez terjeszkedni az Uber: nyilvános felvásárlási ajánlatot tett a német Delivery Heróra. Az amerikai vállalat 14,8 milliárd dollárra értékeli az ételkiszállító céget, amelynek megszerzésével jelentősen bővítené az Uber Eats hálózatát Európában, a Közel-Keleten, Ázsiában és Latin-Amerikában – írja a Reuters híradása nyomán a vg.hu.

A vállalat csütörtökön jelentette be a hivatalos ajánlatát, részvényenként 41,50 euró készpénzt ajánlott a Delivery Hero papírjaiért. Az üzlet azonban csak akkor valósulhat meg, ha legalább az összes részvény 50 százaléka plusz egy részvény az ajánlat mögé áll.

Másrészről viszont a 14,8 milliárd dollárra értékelt tranzakció az elmúlt időszak egyik legnagyobb felvásárlása lehet az online ételkiszállítási piacon.

A Delivery Hero a világ egyik legnagyobb online ételkiszállító vállalata, amelyet 2011-ben alapítottak Berlinben. A társaság több mint 70 országban volt vagy van jelen különböző márkáin keresztül, és nemcsak éttermekből történő házhoz szállítással foglalkozik, hanem egyre nagyobb hangsúlyt helyez a gyorskereskedelemre (quick commerce) is, vagyis élelmiszerek, gyógyszerek és egyéb napi fogyasztási cikkek akár 30 percen belüli kiszállítására.

Az ügylet talán legfontosabb célja az Uber Eats nemzetközi terjeszkedése. A konkurens megszűnésével ugyanis az Uber jelentősen megerősítené ételkiszállítási üzletágát Európában, a Közel-Keleten, Ázsiában és Latin-Amerikában, vagyis olyan régiókban, ahol a német vállalat már kiépített piaci pozíciókkal rendelkezik.

A tranzakcióra várhatóan a többi versenytárs is felfigyel, tekintve, hogy a két vállalat több országban is ugyanazon a piacon működik, ami versenyjogi vizsgálatokat tehet szükségessé.

Amennyiben a részvényesek elfogadják az ajánlatot és a versenyhatóságok is jóváhagyják a tranzakciót, az Uber a világ egyik legnagyobb nemzetközi ételkiszállítási hálózatát hozhatja létre.

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Kezdőlap    Belföld    Felforgathatja a magyar ételfutár-piacot az Uber terve

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