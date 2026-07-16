Most elmarad a Balaton-átúszás, meghirdették az új időpontot

Növekvő hullámokra, érkező hidegfrontra figyelmeztet a HungaroMet, ezért most hétvégén elmarad a Balaton-átúszás. Az esemény tervezett új időpontja: július 25. – derül ki a szervezők közleményéből.

Azoknak, akiknek a halasztott időpont megfelelő, nincs további teendőjük, hiszen a nevezés az összes pótidőpontra érvényes.

Ha a tervezett új időpontban (július 25.) valaki nem tud részt venni az eseményen, akkor visszaléphet. Ekkor a befizetett nevezési díjat és az esetlegesen megvásárolt, és még nem átvett termékeket (törölköző, úszósapka, hátizsák, érembetét) és a jótékonysági termékek összegét teljes egészében visszafizetik.

Az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámától függően a nevezést mind a három távra újra megnyithatják. Erre legkorábban július 23. csütörtök délután, a megrendezésről szóló pozitív döntés után kerülhet sor, és a nevezés a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb július 24. péntek éjfélig lesz elérhető.

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