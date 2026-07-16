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Szavazóurna, háttérben a magyar zászló.
Nyitókép: Getty Images

Két-három éven belül új választási törvényt alkot a Tisza

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Melléthei-Barna Márton, a Tisza országgyűlési képviselője azt mondja, másfél-két éven belül olyan választási rendszert hoznak létre, ami jó eséllyel kizárja, hogy egy párt kétharmados többséget szerezzen.

Melléthei-Barna Márton – aki a Tisza igazságügyminiszter-jelöltje is volt, de végül visszakozott, mivel Magyar Péter sógora, és a kormány nem akarta, hogy ez a téma vigye el a fókuszt a szakpolitikai ügyekről – az új választási rendszerről, a Sulyok Tamás leváltásából fakadó alkotmányos „zűrzavar” esélyéről és a képviselői mandátum korlátozásának társadalmi céljáról is beszélt a 24.hu-nak.

„Az új alkotmány elfogadása – és várhatóan egy népszavazással történő megerősítése után – az egyik legelső prioritásunk lesz egy új választási törvény elfogadása, biztos vagyok benne, hogy erre másfél-két éven belül sor kerül majd”

– nyilatkozta Melléthei-Barna Márton frakcióvezető-helyettes, a Tisza Párt jogi vezetője, aki beszélt arról is, hogy egy arányosabb rendszert kialakítása a céljuk, melyben minimalizálnák a kétharmados többség megszerzésének esélyét.

A Tisza jogi vezetője nem tart attól, hogy jogi zűrzavar alakul ki, ha Sulyok Tamás államfő nem írja alá az Alaptörvény 17. módosítását, ami az ő államfői mandátumának végét is kimondja.

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