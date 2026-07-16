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kilátó
Nyitókép: Pixabay

Petíció indult a népszerű kilátó újjáépítéséért

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A korábbi kilátó-adótorony fenyőfából épült, azonban egy gomba támadta meg, ami javíthatatlan károsodásokat okozott benne. Szarvaskő viszont nagyon hiányolja, hiszen a település egyik fő turisztikai vonzereje volt a bükki torony.

A mobilszolgáltató átjátszótornya köré épített Major-tetői kilátó népszerű turistacélpont volt a Bükkben, melyről korábban egy favédelmi jelentés készült, amely szerint gombásodás támadta meg a fenyőből készült szerkezetet, és a folyamat visszafordíthatatlan – írja a sokszinuvidek.24.hu.

A tornyot ugyan elbontották, a lakosság és az önkormányzat azonban egy petícióval hívná fel az üzemeltető figyelmét arra, hogy igenis lenne igény egy új szerkezet felépítésére, amire egyébként korábban kötelezettséget is vállalt az építtető.

A petíciót eddig több százan írták alá személyesen és online is. Benkó Dániel, Szarvaskő polgármestere a heol.hu-nak elmondta, az építmény már hozzá tartozott a település turisztikai vonzerejéhez. Az üzemeltetővel már a szükséges dokumentumok birtokában szeretnék fölvenni a kapcsolatot az újjáépítés érdekében. Azt is megemlítette, hogy a helyi építési szabályzat utal a település arculati kézikönyvre, amelyben szerepel ajánlásként a fa kilátóval eltakart adótorony is.

A kilátó-adótornyot a Vantage Towers Zrt, üzemeleteti és bár a 20 évvel ezelőtti építési engedélyben szerepel a kilátó létesítése, a most hatályban lévő szabályok nem kötelezik az üzemeltetőt az újjáépítésre.

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Kezdőlap    Belföld    Petíció indult a népszerű kilátó újjáépítéséért

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