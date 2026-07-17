E-közigazgatási leállás jön, két napig lehetnek kiesések

Július 18-19-én, szombaton és vasárnap karbantartási munkákat végeznek az e-közigazgatási informatikai rendszerben, ami miatt előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások időszakosan nem lesznek elérhetők, illetve leállnak azok az elektronikus ügyintézési szolgáltatások, amelyek DÁP- (Digitális Állampolgár) vagy KAÜ- (Központi Azonosítási Ügynök) azonosítást használnak.

Mint a Facebookon olvasható, a Központi Kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a többi ügyintézés ezeken a napokon szünetel.

Az ügyfélkiszolgálás tervezetten 2026. július 20-án, hétfőn ismét a normál működési rend szerint folytatódik.