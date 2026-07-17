ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.68
usd:
317.02
bux:
142071.93
2026. július 17. péntek Elek, Endre
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Megérkezett a DÁP digitális aláírása webböngészőbe is
Nyitókép: , Getty Images / Nadezhda Buravlevai

E-közigazgatási leállás jön, két napig lehetnek kiesések

Infostart

Egyes kormányzati informatikai háttérrendszerekben előre ütemezett karbantartásra kerül sor.

Július 18-19-én, szombaton és vasárnap karbantartási munkákat végeznek az e-közigazgatási informatikai rendszerben, ami miatt előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások időszakosan nem lesznek elérhetők, illetve leállnak azok az elektronikus ügyintézési szolgáltatások, amelyek DÁP- (Digitális Állampolgár) vagy KAÜ- (Központi Azonosítási Ügynök) azonosítást használnak.

Mint a Facebookon olvasható, a Központi Kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a többi ügyintézés ezeken a napokon szünetel.

Az ügyfélkiszolgálás tervezetten 2026. július 20-án, hétfőn ismét a normál működési rend szerint folytatódik.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    E-közigazgatási leállás jön, két napig lehetnek kiesések

karbantartás

leállás

kormányablak

kaü

dáp

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Németh Zsolt az Arénában: „nem csinálhatunk úgy, mintha mi sem történt volna”

Németh Zsolt az Arénában: „nem csinálhatunk úgy, mintha mi sem történt volna”

Németh Zsolt szerint a Fidesznek egy félfordulatot kell végrehajtania, mert nem tartható fenn az Európai Unió-ellenessége. Azzal az illúzióval is le kell számolnia, hogy a háború után ugyanúgy folytatódhatnak az orosz kapcsolatok, mintha mi sem történt volna – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke.
Vitézy Dávid a gyorshajtós, rolleres kérdőívről: fontosak a válaszok, ezek alapján változnak a jogszabályok

Vitézy Dávid a gyorshajtós, rolleres kérdőívről: fontosak a válaszok, ezek alapján változnak a jogszabályok

A Magyar Péter miniszterelnök által a kormányszóvivői tájékoztatón bejelentett közlekedésbiztonsági társadalmi egyeztetés részleteit ismertette a közlekedési és beruházási miniszter.
 

Magyar Péter: 10 településenként plusz 1 milliárd forint jut a falvaknak

Alkotmányjogász: az államfőnek lényegében nincs mozgástere

Két-három éven belül új választási törvényt alkotna a Tisza

Máris jön az első pályázat, megtízszerezik a szélerőművi kapacitást Magyarországon

Új villamosvonal épül három éven belül: tárgyalt Vitézy Dávid és Karácsony Gergely

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.17. péntek, 18:00
Balogh László
az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Politikai vihar Ukrajnában, Kosztyantynivka végveszélybe került - Híreink az ukrán frontról pénteken

Politikai vihar Ukrajnában, Kosztyantynivka végveszélybe került - Híreink az ukrán frontról pénteken

Komoly turbulenciát okozott Ukrajnában az ukrán kormány átalakítása, elsősorban a védelmi miniszter menesztése, több városban is tüntetések vannak Mihailo Fedorov mellett. Miközben az ukrán katonák Dnyipropetrovszkban nyomulnak, az oroszok a Donbaszt szorongatják: Kosztyantynivka szinte teljesen be van kerítve és betörtek az orosz csapatok Limanba északon. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború frontvonalainak és diplomáciai fejleményeinek pénteki híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eladó Tihany legendás étterme: már 100 milliót engedtek az árából, mégsem kell senkinek

Eladó Tihany legendás étterme: már 100 milliót engedtek az árából, mégsem kell senkinek

Most 100 millióval olcsóbb, pedig a hely adottságai közben mit sem változtak: műemléki épület, balatoni panoráma, búbos kemence, teraszok és Tihany...

BBC
Business Sport Travel Science
US launches fresh wave of strikes as Iran says civilian infrastructure hit

US launches fresh wave of strikes as Iran says civilian infrastructure hit

Iran says US strikes hit bridges in the country in an apparent escalation, while the US boards a ship in the Strait of Hormuz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 17. 06:12
Egyre nagyobb bajban van a magyar egészségügy
2026. július 17. 06:00
Németh Zsolt az Arénában: „nem csinálhatunk úgy, mintha mi sem történt volna”
×
×