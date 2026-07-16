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Magyar Péter miniszterelnök (középen), Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter és Szondi Vanda kormányszóvivő a kormányszóvivői tájékoztatón
Nyitókép: YouTube/Magyar Péter Hivatalos

Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón: vidékfejlesztés, vasútfejlesztés – cikkünk frissül!

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Cikkünk frissül! Tanács Zoltán miniszter: 500 millió euró jut magyarországi mesterséges intelligencia-fejlesztésre. Magyar Péter elmondta: 10 településenként plusz 1 milliárd forint jut a falvaknak. Tájékoztatót tart a kormány a szerdai egész napos ülésezés után.

„A Tisza-kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött. A Baross Gábor Program részleteit jövő héten ismertetjük Vitézy Dáviddal” – ezt csütörtökön napközben posztolta Magyar Péter kormányfő, szerdán pedig azt közölte: „a kormány ma egész napos ülést tart, és megkezdi a Szent István Vidékfejlesztési Program tárgyalását. Augusztus 20-án megtartjuk a Tisza Szigetek országos találkozóját Budapesten”.

Várhatóan ezekről a témákról is szó lesz a kormányzati tájékoztatón, cikkünk frissül!

Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz a tájékoztatón, valamint Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter is.

Azbesztszennyezés

Szondi Vanda kormányszóvivő elmondta: az azbesztszennyezés ügyében a szombathelyi leginkább érintett részeken,

az Oladi Platón elrendelik az útszakasz teljes eltávolítását,

mintegy 12 km közút érintett, 1500 fő él ezen a területen. A többi érintett területen nincs egészségügyi határérték feletti szennyezés, de minden kérdést tovább vizsgálnak.

Szakképzés

Ezután a szakképzés témája következett. A kormány törvénymódosítást nyjt be,

megszűnik a kettős vezetés, megszűnik a kancellári rendszer 2027. januárjától a szakképzésben,

2026. szeptember 30-ig kiírják az új, egységes főigazgatói pozíciókra a pályázatot. A régi vezetők mandátuma év végén megszűnik, de ők is indulhatnak a pályázaton.

A folyamatosan induló beruházások a szakképzésben befejeződhetnek, halasztást adnak a késő beruházásokra a felújítási programban. Folytatódik az átvilágítás a területen, rengeteg helyen csúsznak a beruházások.

Enyhítik a segítő kutyákkal kapcsolatos szabályozást. Segítő kutyák póráz nélkül belterületen is vezethetők lesznek.

Fogyasztóvédelem

A fogyasztók minél részletesebb tájékoztatást kapnak, egy újabb uniós irányelv is bekerül a magyar szabályozásba. Emiatt kötelezettségszegési eljárás indult, mert az előző kormány március végéig ezt nem tette meg.

Filmipar

Megszűnik az adókedvezményre regisztrálás korlátozása, július 1-jétől újra lehet a 30 százalékos adókedvezményre korlátlanul filmprodukciókat regisztrálni. 70 milliárd forint a kedvezmény felső kerete.

Tanács Zoltán miniszter: 500 millió euró mesterséges intelligencia-fejlesztésre

Az első két témám ma az uniós forrásokról szól – mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Csatalkozunk az EU mesterséges intelligencia-programjaihoz – jelentette be. Ezen a területen az EU-nak csak néhány százaléka van a világpiacon, óriási a lemaradás a befektetésekben. A Giga Factory programhoz csatlakozunk, Magyarországon óriási befektetések lesznek az infrastruktúrába, mert a számítási kapacitások terén minden szomszédunk megelőzött minket – hangsúlyozta.

500 millió eurót fektetünk be ebben a témában, 10 éves fizetési moratóriummal, olcsó kamattal – mondta. Csatlakozunk a Lengyelország által vezetett konzorciumhoz e témában.

Ehhez kapcsolódik, hogy csatlakozunk az EU Iris műholdas programjához. „Ez Európa Starlinkje” – fogalmazott. Saját, több száz darabból álló műholdas rendszert hoz létre Európa, és ehhez mi is csatlakozunk. Kiberbiztonság, adatközpontok építése – sok technológiába be tudunk szállni. Sok forrás megnyílik majd rá, partnerségek épülnek, olyanok, amelyektől elzártuk eddig magunkat, részt vehetünk az Európai Űrügynökség programjaiban is.

Kisvállalkozások

A magyar kkv-k világában megörököltünk egy nehéz témát: cserben hagyták a magyar kisvállalkozókat – mondta Tanács Zoltán. 40 cég 6-7 ezer kkv-nek fejlesztett honlapokat, webes alkalmazásokat. Ez a program abbamaradt. A megvalósult pályázatokat ki fogja fizetni, miután átnézték a programot, az eddig benyújtott elszámolásokat ki fogják fizetni. Ez körülbelül 1,5 milliárd forint. Akinek van megvalósított projektje, szeptember 30-ig nyújtsa be. A második ütemet nem fogják folytatni, de novemberig új pályázatot írnak ki, mert a mostani konstrukció nem szerencsés.

Átvilágítás: feljelentés a Neptun, KRÉTA, Poszeidón rendszerek ügyében

Egy ügyben átadják a témát a hatóságoknak. A KRÉTA, illetve NEPTUN tanulmányi rendszerek, a Poszeidón iratkezelési rendszer ügyében egy darabig voltak versenytársak, aztán ezek eltűntek, mert a kormány megszüntette a versenyt. 2019-től vizsgálták alaposan a szerződéseket, és több mint 100 milliárd forint ment ki ezekre a termékekre. Olyan mintázatokat fedeztek fel ezekben a történetekben, amelyek gyanúsak. 40 oldalas feljelentést tettünk, több száz oldalas csatolmányokkal. Vannak olyan pontok, amikor mellőzték a versenyt, előnybe hozták a szállítót, és az államot hátrányos helyzetbe hozták egy sor területen, titkos döntések sorozatával – fogalmazott. A teljes téma 3-400 milliárd forintot érint, csak a választások előtti hónapokban közel 20 milliárd forintot kifizettek még ebben a témában – mondta Tanács Zoltán.

Magyar Péter személyneveket is mondott: Fauszt Zoltán és Palkovics László kötődik ezekhez a cégekhez – mondta a miniszterelnök.

Magyar Péter: 10 településenként plusz 1 milliárd forint jut a falvaknak

Fontos nap volt a július 15. Tényleg sóval hintettük be a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, ahogy ígértük, tegnap meg is szűnt, mondta. A magyar vasút is 180 éves volt tegnap, és erre is elfogadtunk egy programot – mondta a minsizterelnök. Ezután röviden a Fideszről beszélt: úgy tűnik, teljes a széthullás, és egyre gyorsulnak a folyamatok – mondta.

A Tisza egyik legfontosabb vállalása a Szent István Vidékfejlesztési Program volt – mondta Magyar Péter.

10 településenként plusz 1 milliárd forint jut a faluprogramon és a futó vidékfejleszési programon túl a falvaknak

– mondta.

Első olvasatban tárgyaltunk a vidékfejlesztési programról – mondta. Széles körű egyeztetés kezdődik a feladatokról, és pilotprogramokat indítunk, kísérleti programok indulnak kisebb helyeken, ahol ki lehet próbálni különböző módszereket.

Vasútfejlesztés: előzetes döntés a Baross Gábor Programról

Rég volt ilyen nehéz helyzetben a magyar vasút, mint ma. Előzetes döntést hozott a kormány a többezer milliárd forintos Baross Gábor Programról:

  • pályarekonstrukció,
  • villamosítás,
  • jelentős szerelvény-beszerzések,
  • HÉV-beszerzések,
  • tramtrain-vonalak kialakítása

– ilyenekról van szó, jövő hétfőn tart erről Vitézy Dávid részletes tájékoztatót – mondta Magyar Péter.

A fejlesztések 2-3 év múlva hoznak látható eredményt, és onnantól kezdve egyre gyorsuló módon

– hangsúlyozta.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón: vidékfejlesztés, vasútfejlesztés – cikkünk frissül!

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Magyar Péter: 10 településenként plusz 1 milliárd forint jut a falvaknak
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Magyar Péter: 10 településenként plusz 1 milliárd forint jut a falvaknak
Tájékoztatót tart a kormány a szerdai egész napos ülésezés után. 500 millió euró jut magyarországi mesterséges intelligencia-fejlesztésre – jelentette be Tanács Zoltán. Közölte azt is, hogy feljelentést tettek a Kréta és a Neptun ügyében. Magyar Péter a Szent István Vidékfejlesztési Programról beszélt és azt is közölte, hogy közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszédet indítottak.
 

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Számos új bejelentéssel érkezik Magyar Péter, feljelentést tesz Tanács Zoltán minisztériuma

Számos új bejelentéssel érkezik Magyar Péter, feljelentést tesz Tanács Zoltán minisztériuma

Szerdai ülésén számos különböző területen hozott döntéseket a kormány, így rendelkezést írnak elő azbesztügyben, átalakul a szakképzési rendszer, komoly lazítások jönnek filmiparban, de fogyasztóvédelmi ügyekben, valamint a segítőkutyákra vonatkozó szabályokban is változtatások jönnek. A sajtótájékoztatón Tanács Zoltán technológia miniszter is személyesen beszélt, aki a AI-befektetéseken és egy megújított kkv támogatási rendszeren túl azt is elmondta, hogy tárcája feljelentést tesz egy ügyben amelyben egykori elődje, Palkovics László is érintet lehet. Magyar Péter miniszterelnök a Szent István Vidékfejlesztési Programról és "a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról", a Baross Gábor Programról beszél. Az teljes sajtótájékoztatót élőben tudósítjuk.

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