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Az argentin Lionel Messi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elõdöntõjében játszott Anglia-Argentína mérkõzésen az atlantai Mercedes-Benz Stadionban 2026. július 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Hihetetlen, hová jutott Lionel Messi

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A nyolcszoros aranylabdás, hatodik labdarúgó-világbajnokságán szereplő Lionel Messi az angolok elleni elődöntőben is pályára lépett, így már 33 mérkőzéssel áll az örökrangsor élén.

A mostani tornán még versenyben lévő csapatok játékosai közül az argentin Nicolás Otamendi elérte a 20 mérkőzést, és ha hétvégén, a dél-amerikaiak utolsó találkozóján is lehetőséget kap, beéri honfitársát, a holtversenyben nyolcadik helyen álló Diego Maradonát.

A legtöbb vb-meccsen szerepelt játékosok:

1. Lionel Messi (argentin, 2006-2026) 33 mérkőzés

2. Cristiano Ronaldo (portugál, 2006-2026) 27

3. Lothar Matthäus (német, 1982-1998) 25

4. Miroslav Klose (német, 2002-2014) 24

5. Paolo Maldini (olasz, 1990-2002)

Luka Modric (horvát, 2006, 2014-2026)

Manuel Neuer (német, 2010-2026) 23-23

8. Uwe Seeler (német, 1958-1970)

Wladyslaw Zmuda (lengyel, 1974-1986)

Diego Maradona (argentin, 1982-1994)

Ivan Perisic (horvát, 2014-2026)

Kylian Mbappé (francia, 2018-2026) 21-21

13. Grzegorz Lato (lengyel, 1974-1982)

Cafú (brazil, 1994-2006)

Philipp Lahm (német, 2006-2014)

Bastian Schweinsteiger (német, 2006-2014)

Javier Mascherano (argentin, 2006-2018)

Hugo Lloris (francia, 2010-2022)

Thibaut Courtois (belga, 2014-2026)

Nicolás Otamendi (argentin, 2010, 2018-2026) 20-20

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Hihetetlen, hová jutott Lionel Messi

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