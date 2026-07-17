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Németh Zsolt az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Németh Zsolt az Arénában: „nem csinálhatunk úgy, mintha mi sem történt volna”

Infostart / InfoRádió

Németh Zsolt szerint a Fidesznek egy félfordulatot kell végrehajtania, mert nem tartható fenn az Európai Unió-ellenessége. Azzal az illúzióval is le kell számolnia, hogy a háború után ugyanúgy folytatódhatnak az orosz kapcsolatok, mintha mi sem történt volna – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke.

Németh Zsolt 2026. június 13-án azt írta egy Orbán Viktorral közös fotó fölé a Facebookon, hogy „a Fidesznek szembe kell néznie a kül- és belpolitikai kérdésekkel, és egy, a jövő felé mutató félfordulatot kell végrehajtania. A Fidesz-kormány túltolta az Európa-ellenes politikát, Ukrajna ügyében félfordulatra van szükség, és a Fidesznek vissza kell térnie a polgári, nyugatos, konzervatív patrióta irányhoz.”

Az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke az InfoRádió Aréna című műsorában fönntartotta álláspontját azzal kapcsolatban, ami az említett posztban szerepel. Vagyis szükségesnek tartja a félfordulatot, illetve

amennyiben Magyarország ezt a félfordulatot végrehajtja, akkor a Fidesznek ebben támogatnia kell a kormányzatot

– fogalmazott, hozzátéve: a kormánytól elvonatkoztatva az Európai Unióval kapcsolatban az a fajta konfrontáció, differenciálatlan és általános konfrontáció nem tartható fönt.

Szerinte a Fidesz akkor hű önmagához, hogyha ahhoz az Európa iránt elkötelezett magatartáshoz, ami egyébként a működésének, a történelmének a meghatározó vonulata volt. Így örvendetesnek tartja azt, hogy az európai uniós pénzek elindultak Magyarország felé, bár véleménye szerint valószínűleg elindultak volna ezek akkor is, hogyha a Fidesz nyer.

Fontosnak gondolja azt is, „hogy ne tápláljunk tovább illúziókat Oroszország vonatkozásában”. Mint mondta, azzal, hogy kialakult egy olyan arculat, hogy a Fidesz bármilyen szinten is oroszpárti lenne, azzal szembe kell helyezkedniük. „Látnunk kell azt, hogy az oroszországi magatartás az elmúlt években egyfajta hibrid fenyegetést jelentett, és ezt a hibrid fenyegetést komolyan kell venni, és Magyarországnak is el kell indulnia a bizonyos értelemben vett függetlenedésnek az útján, az orosz gazdaságtól, politikától való függetlenedésnek az útján” – fogalmazott Németh Zsolt, hozzátéve:

„Nem csinálhatunk úgy, ha adott esetben véget ér a háború, hogy a »business as usual« helyreáll, mintha mi sem történt volna

– emelte ki az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette. A teljes beszélgetést alább megnézhetik, meghallgathatják.

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Kezdőlap    Belföld    Németh Zsolt az Arénában: „nem csinálhatunk úgy, mintha mi sem történt volna”

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Németh Zsolt az Arénában: „nem csinálhatunk úgy, mintha mi sem történt volna”

Németh Zsolt az Arénában: „nem csinálhatunk úgy, mintha mi sem történt volna”
Németh Zsolt szerint a Fidesznek egy félfordulatot kell végrehajtania, mert nem tartható fenn az Európai Unió-ellenessége. Azzal az illúzióval is le kell számolnia, hogy a háború után ugyanúgy folytatódhatnak az orosz kapcsolatok, mintha mi sem történt volna – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke.
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