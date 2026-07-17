Trump bezárná azokat a tévétársaságokat, amelyek nem sugározták a csütörtöki beszédét

Az amerikai elnök azt mondta, hogy azok a csatornák, amelyek nem sugározták a beszédét, „összeesküvést” szőnek, és vissza kellene vonni az engedélyüket.

Tudták, miről szól. Mivel nem tetszik nekik a téma, mert tudják, mennyire korrupt a rendszerünk, de nem akarják nyilvánosságra hozni, ezért ők és a média más szereplői az összeesküvés részesei – mondta az amerikai elnök. "

„Az ilyen típusú csalásnak a (műsorszórási) engedély visszavonásával kellene járnia” – jelentette ki Donald Trump, aki elsősorban Kínát vádolta azzal, hogy komoly befolyást próbál gyakorolni az amerikai választásokra.

A három nagy amerikai televíziós csatorna közül kettő, az ABC és az NBC, továbbá a CNN nem közvetítette főműsoridőben elhangzó elnöki beszédet élőben.

A szakértők szerint a csatornákat alkotmányos jogok védik, hogy eldöntsék, mit sugároznak. Általános gyakorlat szerint a műsorszolgáltatók a legtöbb ilyen beszédet azzal az indokkal sugározzák, hogy közérdekű információkat szolgáltatnak.