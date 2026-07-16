Harmincketten börtönbe mennek az olasz hídkatasztrófa felelősei közül

Tizenkét évi börtönbüntetésre ítélték első fokon csütörtökön az olasz autósztráda-társaság volt vezérigazgatóját a genovai Morandi-híd 2018 augusztusi összeomlása miatt, amelynek 43 halálos áldozata volt.

Az ügyészség összesen 400 évi börtönbüntetést kért az 57 vádlottra gondatlanságból elkövetett többrendbeli emberölés címén.

Első fokon 32 vádlottat ítéltek el, 25-öt felmentettek.

A legsúlyosabb ítéletet, 12 évi börtönt Giovanni Castelluccira, az Olasz Autósztráda Társaság (Aspi) volt vezérigazgatójára szabták ki.

Öt év és hat hónapi börtönre ítélték a híd karbantartásáért felelős vállalat (Spea) volt vezérigazgatóját, Antonio Galatát és öt évre a közlekedési minisztérium hatáskörébe tartozó autósztráda-felügyelőség volt igazgatóját, Mauro Colettát.

Az ügyészség által felvonultatott szakértők véleménye szerint

a tragédia amiatt következett be, hogy elszakadt az 1967-re elkészült híd egyik tartókábele, amit pedig korrózió okozott.

A több mint ezer méter hosszú híd 45 méteres magasságban szelte át a Polcevera patakot. Leomlása nem csak a rajta és az alatta haladó járműveket, hanem a környező épületeket is sújtotta. Több mint ötszázhatvan embert kellett kilakoltatni, a megrongálódott lakóházakat lebontották. A híd maradványait 2019-ben bontották el, és újat építettek, amelynek avató ünnepsége 2020 augusztusában volt.