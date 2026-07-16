Magára talált az AutoWallis

Az első negyedév az AutoWallisnál meglehetősen gyenge volt, főleg a nagyker üzletágban, ezt sikerült részben ledolgoznia a cégnek. A teljes féléves számok a kiskereskedelmi forgalomban 10 százalékos növekedést mutatnak, 6400 új autót értékesítettek. A nagykereskedelemben még mindig van egy 3,5 százalékos elmaradás, ez egy sokkal nagyobb szám, majdnem 18 ezer autó (a cégnél 15 márkát több mint 10 országban forgalmaznak).

„Ez azért jó hír, mert az első negyedévben még a tavalyi számokhoz képest mínusz 10 százalék szerepelt, és úgy néz ki – erre utalt is a jelentés –, hogy a harmadik negyedévben már megszűnik a különbség, és az év egészét tekintve sikerül a tavalyi számokat hozni, vagy azt valamivel felülmúlni. A használt autóknál van egy kis elmaradás. Tehát összességében nem rosszabb, mint a tavalyi, és ennek a részvényesek, óvatosan, de örülnek. Most 144,5 forint az AutoWallis” – mondta az InfoRádióban Korányi G. Tamás.

A tőzsdei szakértő emlékeztetett: az idei BUX 25 százalékkal emelkedett, a nagy papírok még nagyobb mértékben, de ez a papír az idei emelkedésből szint teljes egészében kimaradt, úgyhogy ahhoz képest, hogy lemaradó, a friss számok nem rosszak.

Az eddigi stratégia az volt, hogy felvásárlásokkal fejlődik a cég, ez nem is volt eredménytelen Korányi G. Tamás szerint. Legutóbb Csehországban vásárolt be az AutoWallis, illetve újabb és újabb márkák forgalmazását veszi át.

A jövő szerinte nagyban attól függ, hogy milyen lesz az általános gazdasági helyzet a közép és délkelet-európai térségben. Főleg az új autók értékesítése függ nagyon az életszínvonaltól, illetve a cégek világlátásától, attól, hogy mennyire mernek beruházni.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.