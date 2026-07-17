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Nyitókép: Unsplash

Veszélyes vírus fenyegeti az androidos telefonokat, a bankszámlánk a tét

Infostart

A szakemberek RedHook néven emlegetik azt a kártevőt, amely egy népszerű androidos eszközön keresztül akár a felhasználó bankszámlájához is hozzáférhet.

A Wireless ADB (vezeték nélküli Android Debug Bridge) a fejlesztők és a hardcore androidosok egyik közkedvelt eszköze, ugyanis könnyebbé teszi a parancsok küldését a telefon felé számítógépről azáltal, hogy nem kell USB-kábellel összekötni a kettőt, a kommunikáció wifin keresztül történik – írja az Android Autority cikke nyomán a hvg.hu.

Csakhogy a technológiának vannak hátulütői is, mivel a kiberbűnözők szeretnek a segítségével tömeges pézügyi csalást végrehajtani, így akár a felhasználó bankszámláját is teljesen leüríthetik – ahogyan azt egy nemrég felfedezett kártevő is teszi.

A Group-IB kiberbiztonsági kutatócég jelentése szerint egy távoli hozzáférést adó trójai programról van szó. Ez a RedHook, ami akkor fertőzi meg a felhasználó készülékét, amikor az rákattint a szöveges üzenetekben, telefonhívásokban, e-mailben vagy valamilyen közösségi oldalon küldött hivatkozásra.

A sikeres akcióhoz a csalók valamilyen ismert, megbízható cég ügyfélszolgálatának vagy épp egy népszerű szervezet alkalmazottjának adják ki magukat,

hogy minél nagyobb bizalmat keltsenek, és minél inkább megtévesszék az áldozatukat. Ha ez sikerült, meggyőzik az illetőt, hogy telepítse az alkalmazást – rendszerint egy hamis oldalról, ami első ránézésre hagyon hasonlít a Play Áruházra, de mégsem az.

A bűnözőknek innentől kezdve már viszonylag egyszerű dolga van: a telepítés után az alkalmazás olyan jogosultságokat kér, amikre látszólag a működése miatt van szükség, valójában azonban azért kellenek, hogy a hackerek megszerezzék az irányítást az eszköz felett. Ha megvannak az engedélyek, a rosszindulatú program a fejlesztői titokban engedélyezhetik a vezeték nélküli ADB-t. Ezen a ponton a vírusnak már teljes az eszköz feletti kontrollja, így a támadók hozzáférhetnek a billentyűleütésekhez, a képernyőzár kódjához, valamint azt is látják, épp mi van a kijelzőn.

Ez több is, mint elég ahhoz, hogy akadálytalanul hozzáférjenek a felhasználó bankszámlájához a mobilján keresztül.

Ugyan a RedHook-ot már tavaly felfedezték, a mostani egy fejlesztett változat. A malware lehetetlenné teszi, hogy töröljék, és folyamatosan futtatja magát a háttérben. Emellett egy 1x1 pixeles mező segítségével képes folyamatosan bekapcsolva tartani a kijelzőt. Ez a felhasználó számára láthatatlan, a vírus viszont azt mutatja a rendszernek, hogy egy kulcsfontosságú folyamatról van szó, amit nem szabad leállítani.

A kártevőt először Vietnamban azonosították, de már Indonéziában is felbukkant. Mint írják, az az egyetlen hatásos védekezési forma, ha az ember nem tölt le semmilyen ismeretlen forrásból származó alkalmazást. A Google szerint már dolgoznak a megoldáson, amivel bezárhatják a fejlesztői eszközökkel kapcsolatos támadások kiskapuit.

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