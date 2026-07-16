Közeli számokat húztak, és nem volt egyjegyű – nem is jött be

Nagy-Britanniában lezárult a csata a miniszterelnöki posztért – de most egy további folyik a roppant befolyásos pénzügyiminisztériumi pozícióért. Ez az, amire a piacok és így a jelzáloghitelesek is figyelnek. A konkrét személy ugyanis meghatározhatja, mekkora lesz a brit állampapírok hozama.