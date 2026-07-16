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Számgolyók a Szerencsejáték Zrt. sorsolási műsora, a SzerencseSzombat megújult stúdiójának bemutatóján a Fortuna Stúdióban, a budapesti Pólus Centerben 2020. január 3-án. Január 4-től megújult tartalommal és látványvilággal debütál a képernyőkön a SzerencseSzombat. További változás, hogy 2020-ban a hatos lottó sorsolása is átkerül a Duna Televízió csatornájára, így a különböző lottójátékok sorsolása egy helyen lesz látható.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Közeli számokat húztak, és nem volt egyjegyű – nem is jött be

Infostart / MTI

Nem volt telitalálatos a hatos lottón.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 29. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 10 (tíz)
  • 11 (tizenegy)
  • 15 (tizenöt)
  • 17 (tizenhét)
  • 26 (huszonhat)
  • 30 (harminc)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény nem volt;
  • 5 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 423 285 forint;
  • 4 találatos szelvény 1125 darab, nyereményük egyenként 7150 forint;
  • 3 találatos szelvény 17 591 darab, nyereményük egyenként 2780 forint.

A következő húzáson 420 millió forint lesz a főnyeremény.

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