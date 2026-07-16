Közeli számokat húztak, és nem volt egyjegyű – nem is jött be

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 29. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 10 (tíz)
- 11 (tizenegy)
- 15 (tizenöt)
- 17 (tizenhét)
- 26 (huszonhat)
- 30 (harminc)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt;
- 5 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 423 285 forint;
- 4 találatos szelvény 1125 darab, nyereményük egyenként 7150 forint;
- 3 találatos szelvény 17 591 darab, nyereményük egyenként 2780 forint.
A következő húzáson 420 millió forint lesz a főnyeremény.