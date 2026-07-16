Hatalmas biztosítási pénzre számít a Mol a Dunai Finomító tűzesete után

A tájékoztatás szerint a biztosítói konzorcium a folyamatban lévő elmaradt haszon-értékelés alapján kiadta a hivatalos kárigényt elismerő nyilatkozatát, amely a kárrendezési folyamat első mérföldkövének számít.

A Mol jelezte: továbbra is arra számít, hogy a helyreállítási munkálatok 2026 harmadik negyedévének végére befejeződnek, ezt követően pedig a Dunai Finomító teljes kapacitással újraindulhat.

A közleményben emlékeztettek arra, hogy az AV3 nyersolaj-desztilláló egység a Dunai Finomító kulcsfontosságú termelési eszköze, amelynek leállása a tűzeset óta jelentősen korlátozza a finomító működését.

Az olajvállalat részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. Részvényei csütörtökön 4176 forinton zártak, az utóbbi egy évben pedig 2642 és 4472 forint között változott az árfolyam.