ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.35
usd:
316.8
bux:
142071.93
2026. július 16. csütörtök Valter
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Dunai Finomító Százhalombattán az üzem indulásának 60. évfordulója alkalmából tartott ünnepség napján, 2025. május 16-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Hatalmas biztosítási pénzre számít a Mol a Dunai Finomító tűzesete után

Infostart / MTI

A Mol 100 millió dolláros első biztosítói részfizetésre számít júliusban a Dunai Finomító AV3 nyersolaj-desztilláló egységét érintő, 2025 októberi tűzesettel összefüggésben – közölte a társaság csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

A tájékoztatás szerint a biztosítói konzorcium a folyamatban lévő elmaradt haszon-értékelés alapján kiadta a hivatalos kárigényt elismerő nyilatkozatát, amely a kárrendezési folyamat első mérföldkövének számít.

A Mol jelezte: továbbra is arra számít, hogy a helyreállítási munkálatok 2026 harmadik negyedévének végére befejeződnek, ezt követően pedig a Dunai Finomító teljes kapacitással újraindulhat.

A közleményben emlékeztettek arra, hogy az AV3 nyersolaj-desztilláló egység a Dunai Finomító kulcsfontosságú termelési eszköze, amelynek leállása a tűzeset óta jelentősen korlátozza a finomító működését.

Az olajvállalat részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. Részvényei csütörtökön 4176 forinton zártak, az utóbbi egy évben pedig 2642 és 4472 forint között változott az árfolyam.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Hatalmas biztosítási pénzre számít a Mol a Dunai Finomító tűzesete után

mol

tűzeset

biztosítás

dunai finomító

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Vitézy Dávid a gyorshajtós, rolleres kérdőívről: fontosak a válaszok, ezek alapján változnak a jogszabályok

Vitézy Dávid a gyorshajtós, rolleres kérdőívről: fontosak a válaszok, ezek alapján változnak a jogszabályok
A Magyar Péter miniszterelnök által a kormányszóvivői tájékoztatón bejelentett közlekedésbiztonsági társadalmi egyeztetés részleteit ismertette a közlekedési és beruházási miniszter.
 

Magyar Péter: 10 településenként plusz 1 milliárd forint jut a falvaknak

Alkotmányjogász: az államfőnek lényegében nincs mozgástere

Két-három éven belül új választási törvényt alkotna a Tisza

Új villamosvonal épül három éven belül: tárgyalt Vitézy Dávid és Karácsony Gergely

Végső búcsút vettek Szilágyi Tibortól

Végső búcsút vettek Szilágyi Tibortól

Családja, pályatársai, barátai és tisztelői vettek végső búcsút csütörtökön Szilágyi Tibor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésztől a Farkasréti temetőben Budapesten.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.17. péntek, 18:00
Balogh László
az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Két hullámban éri el a változás Magyarországot: komoly lehűlést hoz a vasárnapi hidegfront

Két hullámban éri el a változás Magyarországot: komoly lehűlést hoz a vasárnapi hidegfront

A hétvégén változékonyra fordul az időjárás, ugyanis szombaton egy gyengébb, vasárnap este pedig egy markánsabb, jelentős felfrissülést hozó hidegfront éri el az országot - tudósított a HungaroMet Nonprofit Zrt..

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A munkabeszüntetés sem változtatott az állásponton: lezártnak tekinti a bérvitát a Telekom cége

A munkabeszüntetés sem változtatott az állásponton: lezártnak tekinti a bérvitát a Telekom cége

Az információtechnológiai szolgáltatással foglalkozó Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. lezártnak tekinti az idei évi bértárgyalást a dolgozók sztrájkja ellenére.

BBC
Business Sport Travel Science
Italian officials handed jail terms for Genoa bridge disaster that killed 43

Italian officials handed jail terms for Genoa bridge disaster that killed 43

The ex-head of Italy's motorway operator Giovanni Castellucci was handed a 12-year term over the 2018 bridge collapse.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 16. 16:55
Magára talált az AutoWallis
2026. július 16. 12:35
Új szintre lépett a 4iG együttműködése a Microsofttal
×
×